Rosamund Pike

L'attrice britannica riflette con ironia sui ruoli più spietati della sua carriera e sul rapporto con la vita privata.

Covermedia Covermedia

Rosamund Pike è diventata negli anni una delle interpreti più affascinanti del cinema contemporaneo proprio grazie alla sua capacità di incarnare personaggi ambigui, manipolatori o apertamente crudeli.

Un talento che il pubblico ricorda soprattutto dal thriller «L'amore bugiardo – Gone Girl», dove il ruolo di Amy Dunne le valse una candidatura all'Oscar e la consacrò come volto ideale per figure psicologicamente disturbanti.

Proprio questa reputazione è diventata anche un piccolo scherzo domestico. In un'intervista a «The Independent», l'attrice ha raccontato che il compagno Robie Uniacke reagisce sempre nello stesso modo quando legge le sceneggiature dei suoi nuovi film: «Se interpreto qualcuno di davvero terribile, mio marito dice: «Oh no, è la fine del nostro matrimonio"».

La battuta nasce dal fatto che molte delle sue interpretazioni più celebri hanno al centro donne pericolose o moralmente ambigue. Oltre a «Gone Girl», l'attrice ha costruito ruoli memorabili in film come «I Care a Lot», dove interpretava una tutrice legale spietata, o nel più recente «Saltburn», ambientato in un universo di privilegi, segreti e manipolazioni sociali.

Una forma di libertà artistica

L'attrice vede però questa tendenza come una forma di libertà artistica. Interpreti di questo tipo, ha spiegato nella stessa intervista, permettono di esplorare lati estremi del comportamento umano senza restare confinati nei ruoli tradizionali spesso assegnati alle donne sullo schermo.

Dopo il successo di «Saltburn» e della serie fantasy «The Wheel of Time», la carriera della protagonista britannica continua a muoversi tra cinema internazionale e produzioni televisive di grande budget, consolidando la sua immagine di interprete capace di trasformare l'ambiguità morale in uno dei marchi più riconoscibili del suo percorso artistico.