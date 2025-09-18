  1. Clienti privati
Ecco come mai Rosario abbandona il trono di «Uomini e Donne» dopo una sola registrazione

ai-scrape

18.9.2025 - 17:44

Rosario Guglielmi
Rosario Guglielmi
Dal web

Dopo aver scoperto nuovi incontri della fidanzata Lucia a «Temptation Island», Rosario Guglielmi ha affrontato una decisione cruciale riguardo al trono del programma di Maria De Filippi, che si è conclusa inaspettatamente.

Sara Matasci

18.09.2025, 17:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il viaggio nei sentimenti di «Temptation Island» ha portato a una svolta per Rosario Guglielmi.
  • Dopo aver appreso di ulteriori incontri della sua fidanzata Lucia con i single, si è trovato di fronte alla decisione se accettare o meno il trono di «Uomini e Donne».
  • E, nonostante la difficoltà della scelta, ha deciso di concedersi un'altra possibilità, credendo ancora nell'amore vero.
  • Ma questa nuova avventura si è rivelata più breve... delle frequentazioni della sua ex a «Temptation Island».
Mostra di più

Il viaggio nei sentimenti di «Temptation Island» ha portato a una svolta per Rosario Guglielmi.

Dopo aver appreso di ulteriori incontri della sua fidanzata Lucia con i single, Rosario si è trovato di fronte a una decisione importante: accettare o meno il trono di «Uomini e Donne».

E, come riporta Leggo, nonostante la difficoltà della scelta, ha deciso di concedersi un'altra possibilità, credendo ancora nell'amore vero. Ma questa nuova avventura si è rivelata più breve... delle frequentazioni della sua ex a «Temptation Island».

Ecco il motivo

Secondo le fonti di Dagospia e Amedeo Venza, il trono di Rosario è infatti durato solo il tempo di una registrazione, da Natale a Santo Stefano.

Lucia, ignara dell'accettazione del trono da parte di Rosario, ha rivelato un «ritorno di fiamma» tra loro, culminato in una notte di passione.

Il giovane, che non aveva informato Lucia del suo nuovo ruolo, si è trovato di fronte a una vendetta inaspettata. Il risultato è stato la fine prematura del suo trono, lasciando spazio ai prossimi tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

