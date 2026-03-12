Rose Villain diventa mamma! E dedica già una canzone al bebè

Rose Villain ha condiviso di aspettare un bambino tramite un emozionante video su Instagram. Insieme all'immagine del pancione, la cantante ha pubblicato il singolo «Tutta Luce» dedicato al futuro figlio.

Hai fretta? blue News riassume per te Rose Villain è in dolce attesa del suo primo figlio.

La cantante italiana ha dato l'annuncio con un emozionante video sui social media.

Insieme al video, la rapper ha pubblicato il suo ultimo brano «Tutta Luce», dedicato al bebè. Mostra di più

Rose Villain ha annunciato ai suoi follower di aspettare il suo primo figlio. La lieta notizia, come scrive, tra gli altri, «RaiNews», è arrivata attraverso un post su Instagram che ha lasciato i fan senza parole.

A fare da sfondo all'evento c'è il nuovo singolo della cantante «Tutta Luce». Il pezzo è stato prodotto dal marito Andrea Ferrara, meglio conosciuto come Sixpm.

«Ti insegnerò che cadere è bello e non sei meno forte se ti mostrerai fragile. Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei», canta la rapper.

E ancora: «Ucciderò tutti i mostri per te. Così non dovrai mai avere paura. Se perderai la strada nella notte sarò la luce che per te resta accesa. Baby, ho sbagliato mille volte. Ne sbaglierò ancora molte ma provarci è l'importante. Tu perdonami».

Il video e l'affetto degli amici

Il filmato pubblicato online racconta la gravidanza fin dagli inizi. Si vedono le immagini dell'ecografia e il pancione della futura mamma. Non mancano i momenti di commozione condivisi con il marito. La coppia si è sposata a New York nel maggio 2022.

Il post ha ricevuto tantissimi commenti positivi. Molte celebrità hanno voluto fare gli auguri alla coppia. Tra questi spiccano i messaggi di Annalisa, Mara Sattei, Gaia e Noemi.