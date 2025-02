Rosita Celentano

L'inedita rivelazione della figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori.

Covermedia Covermedia

Rosita Celentano ha alle spalle un passato doloroso.

Arrivata ai 60 anni, l'artista è felice della sua vita e non nasconde la sua età. Al momento non è fidanzata, ma come racconta in un'intervista a Gente non ne sente il bisogno: «Vivo nel qui e ora e non sono mai stata una donna da storie di una notte. Assecondo ciò che sento». L'ultima relazione risale a cinque anni fa e non è finita bene: «Durante il Covid ero chiusa in casa. Sono ipocondriaca, ero terrorizzata. E in quel momento scopro che l'uomo con il quale stavo mi tradiva. Sono rimasta sola, ho sofferto molto. Ma alla fine ho scoperto di essere più forte di quello che pensavo e sono stati anni importanti, di crescita personale».

Per Rosalinda l'unico grande amore è stato quello con il cantante Mario Ortiz: «Con lui avrei voluto avere un figlio che non è arrivato. A 42 anni rimasi incinta ma lo persi. A 46 mi tolsero l'utero per una serie di fibromi. Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura. Non ho rimpianti. Ho un bel rapporto con mio nipote».

«Quando sono andata in menopausa non ho preso integratori. Per le vampate di calore ho comprato molti ventagli. Sudavo e ridevo: è il corpo che deve trovare un suo equilibrio», ha spiegato Rosita, che preferisce non cedere al fascino del bisturi. Niente ritocchini né tinte ai capelli. «Ho dei fili bianchi che lascio lì. Sono pigra, non ho voglia di stressarmi per cose come questa. È tutta natura quello che si vede. Mangio bene, da 15 anni sono vegana e faccio sport. Fisicamente tengo botta».