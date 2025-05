Rossella Brescia Covermedia

Trent'anni di carriera, diciotto di radio e una carica travolgente. Rossella Brescia si racconta a Francesca Fialdini a «Da noi... a ruota libera» tra imitazioni, speranze, solitudini e risate condivise: «Ho imparato a stare da sola, ma voglio solo abbracci sinceri».

Rossella Brescia torna davanti alle telecamere di «Da noi... a ruota libera», accolta dalla padrona di casa Francesca Fialdini con affetto e curiosità.

E lo fa con lo stesso entusiasmo di chi è appena agli inizi. Eppure, quest'anno festeggia ben trent'anni di carriera e diciotto trascorsi ininterrottamente dietro al microfono con «Tutti pazzi per RDS». Tra gag, notizie, imitazioni - celebre quella irresistibile di Sophia Loren - e la capacità rara di saper parlare a tutti, la conduttrice continua a essere un punto fermo nel panorama dell'intrattenimento italiano.

«A volte mi faccio tenerezza, avevo tanti sogni», confessa. Ma quei sogni non li ha mai mollati, e ancora oggi è la speranza a guidarla: «Come affronto la vita e i problemi? Non perdo mai la speranza. È la benzina della vita». Una frase semplice, ma potente, che rivela tutta la forza dolce di una donna che ha imparato a tenere saldo il timone anche nelle tempeste.

È la radio il suo porto sicuro, la dimensione in cui Rossella si sente libera, viva, vera. «Non potrei fare a meno della radio, perché è diventata la mia vita. Fare radio mi diverte, mi dà gioia, mi fa pensare, mi tiene informata. Non si invecchia mai quando c'è la radio di mezzo». E ancora: «La gente ha bisogno della radio, e poi la radio fa compagnia. Mi piace far sorridere la gente e farmi due risate con la gente».

Ma tra un microfono acceso e una battuta, c'è spazio anche per la vulnerabilità. Rossella lo ammette con sincerità: «Ho imparato a stare da sola, anche se mi mancano degli abbracci. Però voglio quelli sinceri, non finti». Un bisogno umano, disarmante, che restituisce l'immagine di una donna che sa camminare da sola, ma non ha perso il desiderio di autenticità, nei legami e nella vita.

C'è anche un pizzico di malinconia per il tempo passato: «Nella mia giovinezza non mi sono goduta niente, ero preoccupata per il futuro. Oggi affronto tutto con gioia».