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Ballando con le Stelle Rossella Erra denuncia gli haters. «Minacce di morte dopo gli insulti sul corpo»

Covermedia

28.5.2026 - 13:00

Rossella Erra
Rossella Erra

L'opinionista di «Ballando con le stelle» racconta a «La volta buona» perché ha deciso di rivolgersi a un avvocato.

Covermedia

28.05.2026, 13:00

28.05.2026, 13:08

Rossella Erra passa alle vie legali dopo mesi di insulti ricevuti online.

Ospite di «La volta buona», la presenza fissa di «Ballando con le stelle» ha raccontato di aver denunciato alcuni utenti social che da tempo commentano con violenza il suo aspetto fisico e la sua vita privata.

La svolta arriva quando gli attacchi superano il body shaming. In trasmissione, la 51enne ha spiegato che sotto i suoi post comparirebbero continuamente messaggi offensivi legati al peso, fino ad arrivare a contenuti sessuali e minacce sempre più aggressive.

«Quando ho iniziato a ricevere insulti da persone che mi dicevano che ero buona solo a fare cose sessuali, è intervenuto il mio avvocato», ha raccontato durante il programma condotto da Caterina Balivo.

Secondo quanto riferito dalla protagonista Rai, gli stessi attacchi avrebbero poi coinvolto anche il legale che la segue. Negli ultimi giorni, ha aggiunto, alcuni messaggi sarebbero diventati vere e proprie minacce di morte. Da qui la decisione di denunciare.

Il racconto cambia così completamente tono rispetto ai temi affrontati negli ultimi mesi sul dimagrimento e sull'esposizione televisiva. Stavolta il centro della vicenda non è il cambiamento fisico, ma il livello raggiunto dall'odio online.

La Erra aveva già parlato pubblicamente delle difficoltà vissute a causa dei giudizi sul corpo e della pressione ricevuta sui social. Ma l'intervento a «La volta buona», andato in onda il 27 maggio, segna il passaggio più duro: quello dalla critica televisiva alla tutela legale.

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