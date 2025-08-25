  1. Clienti privati
Tensioni Collaborazione interrotta tra Rovazzi e i Fuckyourclique dopo «Cabaret»

25.8.2025 - 16:30

Fabio Rovazzi
Fabio Rovazzi

Il collettivo racconta nel podcast «Comodissimo» le tensioni con l’artista. «Ha la querela facile», dicono i membri della band, alludendo anche alla rottura tra Rovazzi e Fedez. Da parte del cantante, nessuna replica.

25.08.2025, 16:33

Tra Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique la collaborazione non si è chiusa nel migliore dei modi. A rivelarlo sono stati i membri del collettivo, Disa, Kimyo e Pupis, ospiti del podcast «Comodissimo» condotto da Melissa Greta Marchetto con Federico Ledda e Roberto Alessi.

Alla domanda se ci fosse stato un litigio con Rovazzi, la risposta è stata prudente ma eloquente: «Non ne possiamo parlare troppo... ha la querela facile». Il riferimento è all’esperienza condivisa nella scorsa estate con il brano «Cabaret», presentato anche in televisione.

Secondo il gruppo, le difficoltà sono emerse già dopo le prime date live: «Dopo la seconda esibizione con lui ci siamo detti: «Ah, ecco perché Fedez...»», hanno spiegato, alludendo al noto allontanamento tra Rovazzi e il rapper milanese.

Le frizioni si sommano alle dichiarazioni di Orietta Berti, che nei mesi scorsi aveva lamentato pubblicamente i ritardi di Rovazzi sul nuovo disco. Un quadro che contribuisce a scalfire l’immagine del «ragazzo simpatico» con cui l’artista aveva conquistato popolarità agli esordi.

Al momento da parte di Rovazzi non è arrivata alcuna replica. «Cabaret» resta in circolazione, ma la collaborazione con i Fuckyourclique appare ormai archiviata, lasciando dietro di sé più ombre che note.

