Keira Knightley Covermedia

L'attrice britannica risponde con eleganza alle polemiche: «Viviamo in un'epoca in cui dobbiamo imparare a convivere e a rispettarci, anche con opinioni diverse».

Covermedia Covermedia

Keira Knightley ha respinto con grazia le polemiche che circondano l'universo di «Harry Potter».

A differenza di molti suoi colleghi che si sono progressivamente allontanati dal franchise, la due volte candidata all'Oscar - che darà voce alla professoressa Umbridge nella nuova serie audio «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions» - si è tenuta distante dalle polemiche sulle posizioni anti-transgender di J.K. Rowling, spiegando a Decider di ignorare l'esistenza di un boicottaggio non ufficiale.

«Non ne ero a conoscenza, no. Mi dispiace molto», ha dichiarato. «Sai, credo che stiamo vivendo un periodo in cui dobbiamo imparare a convivere tutti insieme, no? E abbiamo opinioni molto diverse. Spero che riusciremo a trovare rispetto reciproco».

Le tensioni attorno al nome di Rowling si sono riaccese dopo che l'autrice ha elogiato la decisione della Corte Suprema del Regno Unito di vietare il riconoscimento legale delle donne trans. In seguito, oltre 400 firmatari hanno sottoscritto una lettera aperta chiedendo all'industria cinematografica e televisiva britannica di intervenire in difesa dei diritti delle persone trans.

«Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions» è una nuova produzione che reinterpreta l'intera saga in versione audio, con un ampio cast di attori e una colonna sonora inedita.

Il primo volume, «Harry Potter e la pietra filosofale», uscirà il 4 novembre, mentre i successivi saranno pubblicati mensilmente fino a maggio 2026.