Nonostante una vita sotto i riflettori e il dover sempre fare i conti con la «Royal etiquette» Kate e William affrontano le stesse sfide e momenti di tensione che qualsiasi coppia e famiglia vive, cercando di preservare un senso di normalità per i loro figli.

Dietro le mura apparentemente perfette del Palazzo reale, la vita di Kate e William si rivela più comune e familiare di quanto ci si aspetti da una coppia regale.

Il libro «Kate & William – Un amore reale» (Newton Compton), disponibile dal 5 novembre e scritto da Deborah Ameri, è la prima biografia a esplorare gli ultimi vent'anni di questa unione, arricchita da racconti, ricordi e testimonianze di coloro che, in varie vesti, hanno avuto il privilegio di lavorare con loro o di conoscerli intimamente.

L'autrice svela che, nonostante la gravità della malattia della principessa, la famiglia ha mantenuto una routine stabile per i piccoli George, Charlotte e Louis, come voluto da Kate.

L’obiettivo era garantire continuità e normalità: «Kate può sembrare una persona molto calma, e anche William. Ma non è sempre il caso», ha spiegato Tom Quinn, un osservatore esperto della famiglia reale citato da «Oggi».

Le dinamiche di coppia, infatti, non sono rimaste immuni alle pressioni. «Il grande stress per loro è che sono costantemente circondati da assistenti di Palazzo. È come stare in un romanzo di Jane Austen.»

Nel loro rifugio, l'Adelaide Cottage a Windsor, non risiede alcun membro dello staff, che invece alloggia in una dépendance vicina. Eppure, la pressione si fa sentire, spesso generando scontri animati tra Kate e William.

Il principe, in particolare, sembra essere più incline al nervosismo, il che può alimentare discussioni intense, con lancio di oggetti innocui come cuscini e parolacce che risuonano, anche se i due si preoccupano di non farsi sentire dai figli.

Tuttavia, queste tensioni non sfociano mai in qualcosa di più grave rispetto ai battibecchi che accadono in qualsiasi coppia sposata.

Il racconto ci ricorda che, al di là delle apparenze, Kate e William affrontano sfide e momenti difficili come tutti, ma lavorano per proteggere la loro famiglia e preservare una parvenza di normalità nonostante l’enorme attenzione pubblica.