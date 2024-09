Principe Harry

È ancora guerra fredda tra i fratelli: i figli di Re Carlo non si parlano da ben due anni.

Covermedia

Harry, Duca di Sussex, ha soggiornato ad Althorp House durante la visita della scorsa settimana nel Regno Unito per un funerale. Dove si è tenuto alla larga da William, Principe del Galles.

Il Principe Harry è stato ospite di suo zio Charles Spencer durante il suo recente viaggio nel Regno Unito per il funerale di Lord Robert Fellowes. Il Duca di Sussex ha soggiornato ad Althorp House, la casa d'infanzia di Lady Diana, secondo quanto riporta People.

Fellowes, che era sposato con la sorella di Diana, Lady Jane, è stato ricordato al funerale, a cui hanno partecipato anche il Principe William e l'altra sorella di Diana, Lady Sarah McCorquodale.

Il funerale si è tenuto due giorni prima del 27° anniversario della morte di Diana, il 31 agosto. Diana è sepolta sull'isola al centro del lago Round Oval ad Althorp. Il funerale della scorsa settimana si è tenuto presso la chiesa di St Mary a Snettisham, Norfolk.

C'è ancora una piccola speranza

I due fratelli non si sono parlati durante l'evento. Harry ha fatto il viaggio nel Regno Unito da solo, scegliendo di non portare con sé la moglie Meghan Markle, che non è più stata in Inghilterra dal funerale della nonna di Harry, la Regina Elisabetta II, celebrato nel settembre 2022.

Lo scorso maggio Charles, il nono conte Spencer, Lady Jane e diversi cugini della famiglia Spencer hanno sostenuto il Duca di Sussex ai suoi Invictus Games alla cattedrale di St Paul, quando nessun membro anziano della famiglia reale era presente.

Secondo le indiscrezioni Harry vorrebbe riavvicinarsi a Re Carlo, Kate Middleton e gli altri ma William sarebbe irremovibile.

Secondo The Daily Beast , alcuni parenti vedono nel fatto che William abbia accettato di partecipare al funerale dello zio Robert, quando ci sarebbe stato anche Harry, il segno che c'è ancora speranza di riconciliazione tra i due; a quanto si dice, la famiglia della loro defunta madre si starebbe impegnando affinché ciò accada.

Covermedia