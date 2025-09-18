  1. Clienti privati
Musica Rubati brani inediti di Beyoncé: arrestato un sospetto ad Atlanta

Covermedia

18.9.2025 - 09:30

Beyoncé
Beyoncé

La polizia ha fermato un uomo accusato del furto di due valigie contenenti hard disk con materiale non ancora pubblicato della popstar. Tuttavia la refurtiva è ancora irreperibile.

Covermedia

18.09.2025, 09:30

18.09.2025, 09:40

Ad Atlanta il furto di alcuni brani inediti di Beyoncé è diventato un caso giudiziario.

La polizia locale ha arrestato un sospetto collegato alla sottrazione di hard disk che conterrebbero musica non ancora pubblicata della star mondiale.

Secondo quanto riportato da Billboard, a fine agosto Kelvin Evans è stato incriminato per effrazione di un veicolo con intento di furto. Evans è ancora in custodia, e le autorità hanno confermato che «gli oggetti rubati non sono stati recuperati al momento».

L'episodio risale a luglio, quando la tournée di Beyoncé, «Cowboy Carter», ha fatto tappa ad Atlanta per quattro serate consecutive. Dalla Jeep a noleggio che trasportava parte dell'entourage sarebbero sparite due valigie.

In una chiamata al 911 diffusa dalla polizia di Atlanta, il coreografo della cantante, Chris Grant, ha spiegato: «Hanno preso i miei computer, e lì dentro c'è materiale davvero, davvero importante. Lavoro con una persona di altissimo profilo e ho bisogno del mio computer e di tutto ciò che contiene».

Secondo il rapporto, il finestrino del bagagliaio della Wagoneer era stato infranto. La scientifica ha prelevato impronte digitali, mentre le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare un veicolo sospetto nella zona. Su questa base è stato emesso un mandato di arresto.

Nonostante l'incidente, il «Cowboy Carter Tour» non si è fermato: lo show è proseguito regolarmente e si è concluso due settimane dopo a Las Vegas.

