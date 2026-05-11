Rudy Zerbi ha sposato in gran segreto la sua fidanzata Grace Raccah

La coppia si è unita in matrimonio domenica 10 maggio in una cerimonia intima e privata, lontana dai riflettori mediatici.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo 3 anni d'amore, Rudy Zerbi e Grace Raccah hanno deciso di unirsi in matrimonio.

Il tutto con una cerimonia in gran segreto che si è tenuta ieri, domenica 10 maggio, con rito ebraico per onorare le origini religiose di lei.

Dalle poche immagini delle nozze emerge un abito in pizzo indossato da Grace, la quale è figlia del fondatore del marchio di moda Dan John.

Tra i due sposi intercorrono 22 anni di differenza. Lui ha infatti 57 anni mentre lei ne ha 35, ma questo divario anagrafico non ha mai rappresentato un problema per la coppia. Mostra di più

Dopo 3 anni d'amore, Rudy Zerbi e Grace Raccah hanno deciso di unirsi in matrimonio. Il tutto con una cerimonia in gran segreto che si è tenuta ieri, domenica 10 maggio, con rito ebraico per onorare le origini religiose di lei.

A rivelare la notizia, riportata tra gli altri anche dal portale «Elle», è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter.

Dalle poche immagini delle nozze emerge un abito in pizzo indossato da Grace, la quale è figlia del fondatore del marchio di moda Dan John.

Un amore che ha superato ogni ostacolo

Tra i due sposi intercorrono 22 anni di differenza. Lui ha infatti 57 anni mentre lei ne ha 35, ma questo divario anagrafico non ha mai rappresentato un problema per la coppia. Al contrario, è diventato una risorsa nei momenti più delicati della loro relazione.

Rudy Zerbi aveva parlato della compagna durante un'intervista a «Verissimo» con Silvia Toffanin. «Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei», aveva raccontato il professore di «Amici». E le polemiche non hanno mai scalfito la solidità del loro legame.

Il loro percorso d'amore, come detto, è iniziato tre anni fa e da allora hanno costruito una storia basata sulla complicità e sul rispetto reciproco. «Grazie a lei ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco», aveva confessato Zerbi parlando della sua ritrovata serenità sentimentale.

Due famiglie che si uniscono

Grace Raccah è già madre di una bambina nata da una relazione precedente.

Anche Rudy Zerbi è già genitore, ha infatti quattro figli nati da diverse unioni: Tommaso e Luca sono nati durante il primo matrimonio con Simona, il terzogenito Edoardo è arrivato dalla relazione con l'attrice Carlotta Miti, mentre il figlio più piccolo Leo è nato dalla compagna Maria Soledad Temporini, da cui si è separato nel 2021.

Il professore ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata sui social. Grace non compare infatti sui suoi profili e solo in rare interviste ha scelto di aprirsi sulla loro storia.

«A cinquant'anni ho scoperto che l'amore vuol dire stare bene e non soffrire», aveva rivelato a «Verissimo» e, parlando dell'arrivo di Grace nella sua famiglia, aveva aggiunto: «È una meravigliosa mamma di una bambina che ha l'età di mio figlio. Abbiamo in casa quindi anche una femminuccia che noi non abbiamo mai avuto».