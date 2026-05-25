  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Racconti e battute Rudy Zerbi sul matrimonio con Grace: «Ho fatto in fretta prima che cambiasse idea»

Covermedia

25.5.2026 - 16:30

Rudy Zerbi
Rudy Zerbi

A «Verissimo», il giudice di «Amici» tiene banco con il racconto delle nozze tra battute e momenti che sorprendono lo studio.

Covermedia

25.05.2026, 16:30

25.05.2026, 16:34

Rudy Zerbi porta il matrimonio al centro dell’intervista a «Verissimo» e ironizza sulle nozze celebrate il 10 maggio con Grace Raccah.

«Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposasse più», scherza il volto Mediaset mentre scorrono le immagini della cerimonia civile.

La coppia ha scelto nozze molto riservate, lontane dal clamore televisivo e dai grandi eventi pubblici. Una linea coerente con la discrezione mantenuta finora anche nella vita privata del professore di «Amici».

Nel salotto di Silvia Toffanin, Zerbi parla anche della serenità trovata accanto alla moglie e dell’equilibrio costruito negli ultimi anni. A segnare l’intervista, però, è soprattutto l’ironia sul matrimonio «fatto in fretta», uno dei momenti più leggeri della puntata.

L’intervista è andata in onda nel weekend del 23 e 24 maggio su «Verissimo». Rudy Zerbi proseguirà intanto gli impegni televisivi tra «Amici» e «Tu sì que vales» in vista della prossima stagione Mediaset.

I più letti

Sub italiani morti alle Maldive, emergono dubbi sulla sicurezza dell'immersione nella grotta
Il dettaglio sulla principessa Kate che ha colpito tutti nella visita a Reggio Emilia
Agli Enhanced Games è stato battuto un solo record del mondo, ecco quale

Altre notizie

Si protrae da tempo. «Das Zelt» interrompe la sua tournée per problemi finanziari

Si protrae da tempo«Das Zelt» interrompe la sua tournée per problemi finanziari

Cinema. Scarlett Johansson non è una wonder woman: «L'equilibrio tra vita e lavoro non esiste»

CinemaScarlett Johansson non è una wonder woman: «L'equilibrio tra vita e lavoro non esiste»

Film. Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»

FilmCharlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»