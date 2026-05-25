Rudy Zerbi

A «Verissimo», il giudice di «Amici» tiene banco con il racconto delle nozze tra battute e momenti che sorprendono lo studio.

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Rudy Zerbi porta il matrimonio al centro dell’intervista a «Verissimo» e ironizza sulle nozze celebrate il 10 maggio con Grace Raccah.

«Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposasse più», scherza il volto Mediaset mentre scorrono le immagini della cerimonia civile.

La coppia ha scelto nozze molto riservate, lontane dal clamore televisivo e dai grandi eventi pubblici. Una linea coerente con la discrezione mantenuta finora anche nella vita privata del professore di «Amici».

Nel salotto di Silvia Toffanin, Zerbi parla anche della serenità trovata accanto alla moglie e dell’equilibrio costruito negli ultimi anni. A segnare l’intervista, però, è soprattutto l’ironia sul matrimonio «fatto in fretta», uno dei momenti più leggeri della puntata.

L’intervista è andata in onda nel weekend del 23 e 24 maggio su «Verissimo». Rudy Zerbi proseguirà intanto gli impegni televisivi tra «Amici» e «Tu sì que vales» in vista della prossima stagione Mediaset.