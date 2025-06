Rumer E Bruce Willis

In un commovente tributo per la festa del papà, l'attrice ha condiviso le emozioni e le difficoltà legate alla malattia che sta affrontando il celebre genitore.

Covermedia

Rumer Willis ha condiviso un commovente aggiornamento sulla battaglia di suo padre Bruce Willis contro la demenza, in occasione della festa del papà.

«Oggi è una giornata difficile, sento un dolore profondo nel cuore per non poter parlare con te, nel non poterti raccontare tutto quello che sto facendo e ciò che sta succedendo nella mia vita», ha scritto via Instagram domenica.

«Vorrei abbracciarti e chiederti della vita, delle tue storie, delle tue difficoltà, dei tuoi successi. Mi dispiace non averti fatto più domande mentre potevi ancora raccontarmi tutto», ha continuato Rumer.

«Ma so che non vorresti che fossi triste oggi, quindi cercherò di essere grata, ricordandomi quanto sono fortunata ad averti come papà e che sei ancora con me», ha aggiunto.

«Mando amore a tutti quelli che sono nella mia stessa situazione o che hanno perso i loro padri», ha concluso.

Rumer ha condiviso una serie di foto che la ritraggono con Bruce nel corso degli anni, inclusa una che lo mostra insieme alla sua nipotina.

La star di «Die Hard», che oggi ha 70 anni, si è ritirato dalle scene nel 2022 dopo che gli è stata diagnosticata l'afasia.

Nel 2023, la sua famiglia ha rivelato che Bruce sta combattendo contro la demenza frontotemporale, una condizione che provoca difficoltà nel linguaggio e nel comportamento, alterando anche la sua personalità.