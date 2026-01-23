Nuovo progetto televisivo all’orizzonte per Raoul Bova. Dopo la partecipazione alla manifestazione Atreju e il successo di Don Matteo 15, l'attore è pronto a tornare protagonista in una nuova fiction Rai prodotta da Fabula Pictures.
Secondo quanto riferito da «Chi», Bova avrebbe ottenuto il ruolo all’ultimo momento. La parte - quella di un insegnante - era stata infatti inizialmente assegnata a Paolo Calabresi, prima del cambio di rotta nella fase finale del casting.
Per l’attore si tratta di un ritorno a un ruolo già familiare al pubblico. Il 54enne ha già vestito i panni di un professore nella fiction di Canale 5 «Buongiorno, mamma!», in onda dal 2021 e arrivata alla terza stagione, dove interpreta Guido Borghi, insegnante e preside.
Proprio su quel set, la serie si è rivelata decisiva anche sul piano personale: è lì che l'attore ha conosciuto l'attuale compagna Beatrice Arnera.