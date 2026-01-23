Raoul Bova. Imago

Raoul Bova è pronto a tornare protagonista in una nuova fiction Rai, ma il ruolo sarebbe arrivato all'ultimo momento, soffiato a un collega già scelto.

La parte dell'insegnante, sempre secondo il settimanale, era inizialmente destinata a Paolo Calabresi, prima di un cambio di decisione in fase finale.

Per Bova si tratta di un ruolo familiare, dopo l'esperienza da professore in «Buongiorno, mamma!», serie che ha segnato anche un passaggio importante nella sua vita privata. Mostra di più

Nuovo progetto televisivo all’orizzonte per Raoul Bova. Dopo la partecipazione alla manifestazione Atreju e il successo di Don Matteo 15, l'attore è pronto a tornare protagonista in una nuova fiction Rai prodotta da Fabula Pictures.

Secondo quanto riferito da «Chi», Bova avrebbe ottenuto il ruolo all’ultimo momento. La parte - quella di un insegnante - era stata infatti inizialmente assegnata a Paolo Calabresi, prima del cambio di rotta nella fase finale del casting.

Per l’attore si tratta di un ritorno a un ruolo già familiare al pubblico. Il 54enne ha già vestito i panni di un professore nella fiction di Canale 5 «Buongiorno, mamma!», in onda dal 2021 e arrivata alla terza stagione, dove interpreta Guido Borghi, insegnante e preside.

Proprio su quel set, la serie si è rivelata decisiva anche sul piano personale: è lì che l'attore ha conosciuto l'attuale compagna Beatrice Arnera.