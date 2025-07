Rupert Everett covermedia

L'attore non comparirà nella quinta stagione della famosa serie Netflix.

Covermedia Covermedia

Rupert Everett ha dichiarato di essere stato licenziato dalla produzione di «Emily in Paris» senza neppure una telefonata.

Il 66enne non apparirà nella quinta stagione della serie di successo Netflix e ha affermato di aver trascorso settimane a letto dopo aver appreso di essere stato licenziato.

«Sono stato licenziato», ha dichiarato a Vanity Fair Italia durante il Marateale Film Festival.

Everett, che ha interpretato l'interior designer Giorgio Barbieri in un singolo episodio della quarta stagione della serie, ha spiegato che sperava che il suo personaggio tornasse per un ruolo più importante nella quinta stagione, ma così non è stato.

«Ho girato una scena nell'ultima stagione e mi hanno detto: 'Ci sentiamo l'anno prossimo'», ha detto. «Ho aspettato che mi chiamassero, ma alla fine non è mai successo e mi hanno semplicemente licenziato».

Rupert ha ammesso di aver sofferto emotivamente per la mancanza di interesse da parte del team di produzione della serie. «Il mondo dello spettacolo è sempre molto difficile, dall'inizio alla fine. Quando scrivono la sceneggiatura, pensano di volerti, ma poi le cose cambiano e perdono il tuo personaggio. Non so perché», ha raccontato.

«Per me è stata una tragedia. Sono stato a letto per due settimane perché non riuscivo a superarlo».