Russell Brand

L'attore e comico britannico compare in tribunale in videocollegamento dagli Stati Uniti. Concesse la libertà su cauzione dopo l'aggiunta di due nuove accuse di stupro e aggressione sessuale risalenti al 2009.

Covermedia Covermedia

Nuovo capitolo giudiziario per Russell Brand. Martedì pomeriggio l'attore e comico britannico è comparso in tribunale per rispondere a ulteriori accuse di reati sessuali ed è stato rilasciato su cauzione al termine di una breve udienza.

Brand ha partecipato all'udienza in videocollegamento dalla sua abitazione in Florida, comparendo davanti alla Westminster Magistrates' Court. Durante il procedimento, durato circa sei minuti, ha parlato soltanto per confermare il proprio nome e la data di nascita.

Le nuove imputazioni riguardano un presunto stupro e un'aggressione sessuale che sarebbero avvenuti a Londra nel 2009 ai danni di due donne. Il Chief Magistrate Paul Goldspring ha sottolineato la gravità delle accuse, chiarendo che il caso potrà essere trattato esclusivamente da una Crown Court.

Brand, 50 anni, dovrà ora tornare in aula il 17 febbraio per l'udienza di dichiarazione di colpevolezza presso la Southwark Crown Court, sempre a Londra.

Già imputato per altri casi

L'attore di «Non mi scaricare» e «In viaggio con una rock star» è già imputato per due capi di stupro, un'aggressione indecente e due aggressioni sessuali. Durante una precedente comparizione in tribunale, nel maggio dello scorso anno, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Il processo è attualmente fissato per giugno.

Le prime denunce riguarderebbero fatti avvenuti tra il 1999 e il 2005 e coinvolgerebbero quattro donne diverse. Le nuove accuse, invece, si riferiscono a due presunte vittime distinte e a un periodo successivo.

Russell Brand ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo che tutte le sue relazioni sessuali siano state consensuali. Negli ultimi anni l'attore vive stabilmente negli Stati Uniti e, secondo quanto riportato, frequenta ambienti vicini al presidente Donald Trump, partecipando anche a eventi organizzati nella residenza di Mar-a-Lago.