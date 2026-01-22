  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Nuove accuse di reati sessuali contro Russell Brand: libertà su cauzione dopo l'udienza

Covermedia

22.1.2026 - 09:30

Russell Brand
Russell Brand

L'attore e comico britannico compare in tribunale in videocollegamento dagli Stati Uniti. Concesse la libertà su cauzione dopo l'aggiunta di due nuove accuse di stupro e aggressione sessuale risalenti al 2009.

Covermedia

22.01.2026, 09:30

22.01.2026, 09:43

Nuovo capitolo giudiziario per Russell Brand. Martedì pomeriggio l'attore e comico britannico è comparso in tribunale per rispondere a ulteriori accuse di reati sessuali ed è stato rilasciato su cauzione al termine di una breve udienza.

Brand ha partecipato all'udienza in videocollegamento dalla sua abitazione in Florida, comparendo davanti alla Westminster Magistrates' Court. Durante il procedimento, durato circa sei minuti, ha parlato soltanto per confermare il proprio nome e la data di nascita.

Le nuove imputazioni riguardano un presunto stupro e un'aggressione sessuale che sarebbero avvenuti a Londra nel 2009 ai danni di due donne. Il Chief Magistrate Paul Goldspring ha sottolineato la gravità delle accuse, chiarendo che il caso potrà essere trattato esclusivamente da una Crown Court.

Brand, 50 anni, dovrà ora tornare in aula il 17 febbraio per l'udienza di dichiarazione di colpevolezza presso la Southwark Crown Court, sempre a Londra.

Già imputato per altri casi

L'attore di «Non mi scaricare» e «In viaggio con una rock star» è già imputato per due capi di stupro, un'aggressione indecente e due aggressioni sessuali. Durante una precedente comparizione in tribunale, nel maggio dello scorso anno, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Il processo è attualmente fissato per giugno.

Le prime denunce riguarderebbero fatti avvenuti tra il 1999 e il 2005 e coinvolgerebbero quattro donne diverse. Le nuove accuse, invece, si riferiscono a due presunte vittime distinte e a un periodo successivo.

Russell Brand ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo che tutte le sue relazioni sessuali siano state consensuali. Negli ultimi anni l'attore vive stabilmente negli Stati Uniti e, secondo quanto riportato, frequenta ambienti vicini al presidente Donald Trump, partecipando anche a eventi organizzati nella residenza di Mar-a-Lago.

I più letti

Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
Il mondo intero potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza
Ecco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Un momento inatteso. Fiorello abbraccia Stefano De Martino: «Ho perso mio padre alla tua età»

Un momento inattesoFiorello abbraccia Stefano De Martino: «Ho perso mio padre alla tua età»

Una ferita ancora aperta. Chris Noth rompe con Sarah Jessica Parker: «Non mi ha mai chiamato»

Una ferita ancora apertaChris Noth rompe con Sarah Jessica Parker: «Non mi ha mai chiamato»

Le accuse ai tabloid. Harry in tribunale con le lacrime agli occhi: «La stampa ha distrutto la mia vita»

Le accuse ai tabloidHarry in tribunale con le lacrime agli occhi: «La stampa ha distrutto la mia vita»