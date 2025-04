Russell Brand. Covermedia

Il comico britannico, Russell Brand, già accusato penalmente nel Regno Unito, voleva posticipare l'azione civile a New York temendo un'inchiesta anche negli USA. Il giudice ha detto no.

Gli avvocati di Russell Brand non sono riusciti a ottenere il rinvio del procedimento civile per violenza sessuale a New York, mentre in parallelo è in corso un'indagine penale nel Regno Unito.

La scorsa settimana, il comico britannico, 49 anni, aveva chiesto di posticipare il caso statunitense per un possibile «sovrapporsi» con il procedimento penale in patria. Tuttavia, il giudice Shlomo Hagler della Corte Suprema di New York ha respinto la richiesta, che è stata poi ritirata.

Nel Regno Unito, la polizia metropolitana ha confermato venerdì che Brand è stato formalmente accusato di stupro, violenza sessuale, stupro orale e due episodi di aggressione. La prima udienza è prevista per il 2 maggio. L'attore nega tutte le accuse.

Gli avvocati di Brand hanno anche comunicato al tribunale di New York che il loro assistito teme l'apertura di un'indagine penale negli Stati Uniti, oltre a quella in corso nel Regno Unito.

Secondo il legale Mark Cuccaro, Brand ha una «ragionevole convinzione che possa essere perseguito penalmente anche negli USA, a causa di accuse paragonabili a condotta sessuale criminale, di cui è stato falsamente accusato da questa querelante e da altri soggetti attraverso i media».

La causa civile è stata avviata nel 2023 da una comparsa del film «Arthur», la commedia romantica interpretata da Brand nel 2010. La donna, identificata come Jane Doe, sostiene che l'attore le si sarebbe esposto davanti e l'avrebbe aggredita sessualmente in un bagno sul set. Brand e la co-imputata Warner Bros respingono tutte le accuse.

La polizia di Los Angeles, città in cui è stato girato il film, ha dichiarato al Sun on Sunday di non avere attualmente alcuna indagine aperta a carico dell'attore.