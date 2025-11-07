Russell Crowe

L'attore premio Oscar racconta la trasformazione che lo ha portato a perdere 25 chili: meno alcol, dieta equilibrata e una nuova consapevolezza del corpo.

Covermedia Covermedia

Russell Crowe cambia rotta: a 61 anni, l'attore neozelandese – vincitore dell'Oscar per «Il gladiatore» – ha perso circa 25 chili grazie a una dieta più sana e a un drastico ridimensionamento del consumo di alcol.

Durante un episodio del podcast «The Joe Rogan Experience», Crowe ha spiegato di aver iniziato il suo percorso di dimagrimento quando pesava 126 chili.

«Tendiamo a normalizzare il bere e il gioco d'azzardo, ma non guardiamo mai ai danni che provocano», ha raccontato. «Adoro bere, fa parte della mia eredità culturale e, come uomo della working class, è un mio sacrosanto diritto. Ma con l'età impari a conoscere i tuoi limiti».

Oggi, per lui, una sola serata di «divertimento» alla settimana è più che sufficiente. «Se decido di bere un bicchiere di vino a cena, deve essere un vino davvero buono», ha aggiunto. «Cerco di evitare i drink casuali, quelli «tanto per».»

Iniezioni e infusioni per combattere infiammazioni e dolori articolari

Nel corso della chiacchierata, Crowe ha anche ringraziato Joe Rogan per averlo messo in contatto con la piattaforma di salute Ways2Well, grazie alla quale ha iniziato un trattamento medico personalizzato.

L'attore riceve regolarmente iniezioni e infusioni endovenose per combattere infiammazioni e dolori articolari. «Da quando ho iniziato, il dolore è diminuito molto. Posso allenarmi senza dover soffrire per ore dopo», ha spiegato.

«Ways2Well è stata una grande scoperta: mi ha aiutato a recuperare energia e libertà di movimento».

Crowe è attualmente impegnato nella promozione di «Nuremberg», il nuovo film diretto da James Vanderbilt, un dramma storico ambientato durante i celebri processi del dopoguerra.