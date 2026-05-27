Russell Crowe

Il video dell'attore a Parigi diventa virale e scatena le polemiche. Lui replica: «Tutti hanno avuto autografi e selfie».

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Russell Crowe finisce al centro delle polemiche dopo un acceso confronto con un gruppo di fan fuori da un hotel di Parigi.

Il video, diventato virale sui social, mostra l'attore mentre impone regole molto rigide alle persone radunate davanti all'ingresso.

La star del film «Il gladiatore» stava lasciando l'albergo diretto all'aeroporto quando è stata circondata da fan in cerca di selfie e autografi.

Nel filmato condiviso su X da TMZ, Crowe chiede alla folla di mantenere le distanze e lasciare libero il passaggio.

Il premio Oscar ha poi contestato il modo in cui TMZ ha raccontato l'episodio nel testo che accompagna il video. «Se avevate bisogno di ricordarvi che i fan non sono sempre la priorità numero uno, rivolgetevi a Russell Crowe», si leggeva nel post pubblicato dal sito.

La risposta dell'attore

L'attore ha quindi ricondiviso il contenuto, respingendo le critiche.

«Clickbait. Tutti hanno avuto il loro autografo e il selfie, il passaggio verso l'hotel è rimasto libero per gli ospiti e io sono comunque arrivato in aeroporto in orario. Un uomo da solo, senza sicurezza. Gestita. Qual è il vostro problema?», ha scritto.

Nel video originale Crowe si rivolge direttamente alle persone che tenevano poster e DVD da firmare.

«Mi state ascoltando? Restate dove siete. Non spingetemi addosso, verrò io da voi. Lasciate spazio a tutti. Appena qualcuno si comporta da idiota, me ne vado. Chiaro?», dice l'attore.

Dopo aver firmato un poster, un fan gli chiede anche di aggiungere «Massimo», il nome del personaggio interpretato nel film «Il gladiatore». Crowe rifiuta bruscamente e il video si interrompe poco dopo.

L'attore 62enne si trovava in Francia per assistere domenica al torneo del Roland Garros, dove è stato colpito da una pallina finita fuori campo.