Russell Crowe

L’ex gladiatore sarà la guest star nella serata di giovedì 8 febbraio.

Russell Crowe sarà l’ospite d’onore al Festival di Sanremo giovedì 8 febbraio. L’annuncio è stato anticipato dallo stesso attore, che vanta origini italiane.

«Ciao Amadeus! Ciao Fiorello! Ci vediamo a Sanremo. Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l'ora di raggiungervi lì e di venire in Italia perché ho scoperto anche di essere di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno e prima ancora Parma. Ciò che mi connette all'Italia ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione, ma un legame di sangue. A presto, amici! Al mio segnale scatenate l’inferno», ha detto l’ex gladiatore, a cui è seguita la conferma di Amadeus a «Viva Rai2!».

«Verrà a suonare: lui suona il blues, poi starà con noi. Finisce di girare un film in Australia il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in diretta su Rai1».

Il celebre attore era già stato ospite della kermesse nel 2001, all’epoca presentata da Raffaella Carrà. In quell’occasione Crowe si esibì nel brano «Sail the Ocean».

Covermedia