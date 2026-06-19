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Cinema Ryan Gosling entra nell'élite di Hollywood: arriva il premio alla carriera dell'American Cinematheque

Covermedia

19.6.2026 - 09:30

Ryan Gosling
Ryan Gosling

A novembre l'attore riceverà uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'industria cinematografica americana.

Covermedia

19.06.2026, 09:30

19.06.2026, 09:34

Ryan Gosling riceverà il 40° American Cinematheque Award, il premio che celebra gli artisti capaci di lasciare un segno duraturo nel cinema contemporaneo.

La consegna avverrà il 2 novembre durante l'American Cinematheque Awards Gala, ospitato al Beverly Hilton di Los Angeles.

L'organizzazione rende omaggio a un percorso che attraversa film molto diversi tra loro, da «Half Nelson» a «Drive», da «Blue Valentine» a «La La Land», fino al fenomeno globale di «Barbie». Un talento capace di passare dal cinema indipendente ai blockbuster senza perdere identità.

A rafforzare ulteriormente il momento d'oro dell'attore è «Project Hail Mary», il film di fantascienza uscito a marzo che si è imposto come uno dei maggiori successi al botteghino del 2026.

L'American Cinematheque ha definito Gosling un interprete dalla straordinaria versatilità, in grado di unire intensità, vulnerabilità e carisma in ogni ruolo.

L'attore raccoglie il testimone di Michael B. Jordan, premiato lo scorso anno e poi vincitore dell'Oscar come miglior attore per «Sinners».

Tra i recenti destinatari del riconoscimento figurano anche Scarlett Johansson, Ryan Reynolds, Helen Mirren e Jessica Chastain.

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