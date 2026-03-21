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Presto nell'universo Marvel? Ryan Gosling: «Ghost Rider è uno dei personaggi più cool»

Covermedia

21.3.2026 - 13:00

Ryan Gosling
Ryan Gosling
Covermedia

L'attore parla del possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe in un'intervista recente a Variety.

Covermedia

21.03.2026, 13:00

21.03.2026, 14:08

Le voci su un possibile ingresso di Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe tornano a rafforzarsi dopo una recente intervista a Variety.

ll protagonista di «Barbie» ha affrontato direttamente l'ipotesi di interpretare «Ghost Rider», figura chiave nei piani di rilancio della casa di produzione. Nel colloquio, l'interprete ha spiegato senza ambiguità il proprio interesse: «Ghost Rider è uno dei personaggi più cool della Marvel».

Una presa di posizione che, pur non confermando trattative in corso, segnala una disponibilità concreta verso un ruolo che negli anni è stato oggetto di speculazioni ricorrenti. Il tono della dichiarazione, riportato dalla testata americana, esclude costruzioni interpretative e si inserisce in un contesto promozionale privo di annunci ufficiali.

Ancora nulla di ufficiale

La figura del motociclista demoniaco, già portata al cinema da Nicolas Cage, è da tempo considerata strategica per l'espansione del lato più oscuro del franchise. In questo scenario, un profilo come quello dell'attore canadese, noto per interpretazioni introspettive in «Drive» e «Blade Runner 2049», risponderebbe a un'esigenza di maggiore profondità narrativa.

Non risultano, allo stato attuale, accordi formalizzati né progetti annunciati legati al personaggio. Tuttavia, fonti industriali indicano un interesse crescente da parte dei Marvel Studios verso storie con tonalità più cupe e soprannaturali.

Eventuali sviluppi potrebbero emergere nei prossimi mesi, in coincidenza con aggiornamenti sulla nuova fase del franchise e possibili annunci di casting collegati ai progetti in preparazione.

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