Il regista sarebbe disposto a stravolgere le sue priorità lavorative qualora l'attore dovesse accettare la parte.

Ryan Gosling è in trattative per un ruolo da protagonista nel nuovo film di «Star Wars» di Shawn Levy, in fase di sviluppo dal 2022.

Levy ha vari progetti in lavorazione, tra cui una storia su una boyband con un cast stellare composto da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma qualora Gosling dovesse accettare la parte, la realizzazione di «Star Wars» diventerebbe la priorità.

Secondo l'Hollywood Reporter, se Gosling raggiungesse un accordo in tempi brevi, le riprese del film potrebbero iniziare in autunno.

Si conoscono pochi dettagli sul progetto di Levy: non si conosce l'ambientazione e non si sa se sarà collegata alla Skywalker Saga. Tuttavia, secondo i bene informati, dovrebbe trattarsi di uno stand-alone.

In un'intervista rilasciata a Variety nel 2023, il regista ha ammesso di essere stato autorizzato dalla produzione a realizzare un film «alla Shawn Levy», nonostante si tratti di una storia nell'universo sconfinato di Star Wars.

«Quando (il capo della Lucasfilm) Kathy Kennedy mi ha voluto per fare un film di Star Wars, la sua richiesta principale è stata: «Voglio un film di Shawn Levy. Voglio una storia e un tono che riflettano te, il tuo gusto e ciò che porti nei tuoi film, in una storia di Star Wars"».

«Per questo mi sento autorizzato a fidarmi del mio istinto nello sviluppo di questa storia e di questo film».

Levy dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura scritta dal suo frequente collaboratore Jonathan Tropper.

Non è la prima volta che il nome di Gosling viene accostato a un film di Star Wars. Nel 2015 è stato vicinissimo al ruolo di Kylo Ren per il film «Star Wars: Il risveglio della forza», poi affidato ad Adam Driver.

Oltre a Levy, vari registi stanno lavorando su altri film collegati al mondo di Star Wars tra cui Patty Jenkins, Rian Johnson, James Mangold e Taika Waititi.