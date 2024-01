Ryan Gosling

L’attore ritiene che Esmeralda e Amada non abbiano ancora l’età giusta per vederlo nei panni di Ken.

Ryan Gosling non vuole che le sue bambine lo vedano nei panni di Ken in «Barbie». Nonostante Esmeralda, 9 anni, e Amada, 7, abbiano aiutato il loro papà nella preparazione del ruolo, l’attore non è del tutto certo che le piccole siano pronte per vederlo interpretare il famoso toy.

«Non so se sia giusto che vedano il loro padre nei panni di Ken», ha dichiarato Gosling a E!News. «Non so quale sia l’età giusta per vedere tuo padre fare una cosa così. È piuttosto folle».

Le due bambine, nate dalla relazione con Eva Mendes, hanno assistito ad alcune scene da dietro le quinte di Ryan sul set di Londra: «Hanno visto alcune parti e un giorno sono venute sul set mentre stavo preparando un numero musicale».

Esmeralda e Amada, ancor prima che Ryan ottenesse il ruolo nel film di Greta Gerwig, erano fan della famosa bambola della Mattel: «Sapevo che la adorassero perché all'inizio continuavano a dire: «Ehi, possiamo andare da Target?»», ha ricordato. «E così siamo andati da Target, e poi lentamente passavano lungo il corridoio delle Barbie. E io e mia moglie in un certo senso abbiamo capito: «OK, penso che sia ora di permetterle di avere delle Barbie». Invece non hanno mostrato nessun interesse per Ken, il che era piuttosto interessante».

Ryan è stato nominato per il ruolo di Ken ai Golden Globes, ai Critics Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards. Ai Critics Choice Awards il suo numero musicale «I’m Just Ken» è stato premiato come Migliore Canzone.

Covermedia