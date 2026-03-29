Ryan Gosling

Daniel Kwan e Daniel Scheinert provano a doppiare il successo di «Everything Everywhere All at Once» puntando sulla star canadese Ryan Gosling per il loro prossimo film.

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Dopo il successo de «L'ultima missione: Project Hail Mary», Ryan Gosling ha già scelto il suo prossimo progetto.

L'attore canadese sarà infatti protagonista del nuovo film diretto dai Daniel Kwan e Daniel Scheinert, il duo noto come Daniels, premiati con l'Oscar per «Everything Everywhere All at Once».

Il lungometraggio, ancora senza titolo ufficiale, sarà prodotto da Universal Pictures, mentre le riprese partiranno in estate a Los Angeles. Il progetto, in fase di sviluppo dal 2024, ha già una data di uscita fissata: 19 novembre 2027.

Secondo quanto riportato da «Deadline», inizialmente i registi erano orientati verso volti emergenti, ma hanno poi deciso di puntare su una star affermata.

L'accordo con Gosling sarebbe stato raggiunto poche settimane fa, poco prima dell'uscita nelle sale de «L'ultima missione: Project Hail Mary», adattamento del romanzo di Andy Weir.

Protagonista anche dell'ultimo capitolo di «Star Wars»

Lo sci-fi sta registrando numeri importanti al botteghino, con oltre 141 milioni di dollari incassati a livello globale, di cui più di 100 milioni negli Stati Uniti, accompagnati da recensioni molto positive e già voci su possibili candidature agli Oscar.

Ma non è tutto: Gosling sarà anche protagonista di «Star Wars: Starfighter», in arrivo il 28 maggio 2027. Diretto da Shawn Levy, il film sarà ambientato anni dopo gli eventi di «L'ascesa di Skywalker» e introdurrà una storia completamente nuova.

«Beh, per prima cosa, è diverso in quanto è un'avventura completamente nuova, né sequel né prequel. Ci sono nuovi personaggi, una nuova linea temporale. Eredita i temi tradizionali della saga, ma cerca davvero di offrire ai fan di Star Wars, e al pubblico cinematografico in generale, qualcosa di fresco, di nuovo», ha dichiarato Levy.