Ryan Phillippe

L'attore e produttore cinematografico ha aggiornato i fan sui progressi fatti nell’ambito del percorso di recupero.

Ryan Phillippe ha chiuso con le sostanze stupefacenti ed è grato per la sua forza di volontà che lo ha portato a celebrare questo lungo periodo di sobrietà.

«Ufficialmente è il periodo più lungo che ho trascorso da quando ero un adolescente senza avere in circolo nicotina o marijuana (tra le altre cose…)», ha scritto il 49enne su Instagram accanto a una sua foto.

«Mi sento grato per la libertà che deriva dalla rottura delle dipendenze e della dipendenza da sostanze. La sobrietà, la chiarezza e la connessione spirituale mi fanno sentire davvero bene», ha continuato l’attore che ha poi ripostato nelle sue Stories un selfie, in cui tiene in bocca uno stuzzicadenti, commentando ironico.

«Le mie uniche dipendenze rimaste sono gli stuzzicadenti e il miglioramento personale».

La sezione commenti del post è stata subito invasa da congratulazioni rivolte alla star di «Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi».

L'attore di «Lincoln Lawyer» ha avuto due figli con l'ex moglie, l'attrice Reese Witherspoon: Ava, 24 anni, e Deacon, 19.

Covermedia