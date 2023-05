Una vita di satira e controversie per Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti

La comica e regista italiana si mette a nudo in una lunga intervista con Il Corriere della Sera.

Sabina Guzzanti si è fatta un nome nel mondo dello spettacolo grazie al suo stile audace e irriverente.

In una recente intervista al Corriere della Sera, ha condiviso alcune esperienze che hanno segnato la sua carriera e la sua visione del mondo dell'intrattenimento.

Una dichiarazione che risuona è quella relativa al suo incontro con Moana Pozzi: «Moana Pozzi mi guardò dall'alto in basso e andò via. In casa non ho il televisore». Questa frase svela un episodio in cui l'iconica attrice del cinema per adulti ha trattato Guzzanti con indifferenza. Tuttavia, la comica sottolinea il fatto che preferisce concentrarsi su altre forme di intrattenimento come il teatro e la lettura, piuttosto che possedere un televisore.

La sua carriera non è stata priva di controversie. Guzzanti ha rivelato di essere stata vittima di hacking sui social media: «Mi sono fatta hackerare la pagina Facebook. Una sera, mezza morta di stanchezza, mi hanno chiesto la password e zac, pagina rubata, tutto sparito». Questo evento ha messo in luce la vulnerabilità dei social media e l'impatto negativo che può avere sulla vita delle persone.

Ha affrontato anche la censura

Nel corso della sua esperienza televisiva, Guzzanti ha affrontato la censura. Durante la sua prima apparizione televisiva nel 1987 nel programma «Proffimamente non stop» di Enzo Trapani su Rai 1, vestita da suora, fu tagliata immediatamente. Anche il suo spettacolo «Matrioska» fu soggetto a censura. Nonostante ciò, la comica riconosce le abilità di Antonio Ricci nel creare programmi di successo: «Ricci era geniale, sapeva fare la televisione».

Nonostante la sua assenza dalla Rai, Guzzanti ha trovato un nuovo spazio su La7, dove ha potuto esprimere liberamente le sue opinioni senza censura. «Il gruppo di Zoro funziona e ha trovato un equilibrio perché alle spalle ha anni di lavoro assieme, di affiatamento», afferma Guzzanti riferendosi al suo coinvolgimento nel programma comico di Michele Santoro. Questa opportunità le ha permesso di continuare a far ridere il pubblico e ad affrontare temi importanti senza compromessi.

Sabina Guzzanti è amata dai giovani e popolare in rete, grazie anche ai video delle sue imitazioni storiche. La comica rivela che in passato le imitazioni erano un mezzo per lavorare, ma riconosce l'importanza di fare ridere di gusto: «Checco Zalone. E poi, certo, mio fratello». Questa connessione con il pubblico e il suo talento nel far ridere le hanno garantito un posto speciale nella cultura comica italiana.

Nonostante le sfide e le controversie che ha affrontato nel corso della sua carriera, Sabina Guzzanti ha continuato a far sentire la sua voce e a far ridere il pubblico.

Covermedia