Sabrina Carpenter

La pop star spiega che i diversi ambienti hanno modellato il sound del nuovo album, tra registrazioni notturne e ispirazioni itineranti.

Covermedia Covermedia

Sabrina Carpenter svela come il nuovo album «Man's Best Friend» sia nato tra tre città: Los Angeles, Londra e New York.

«Ho iniziato a scrivere a Los Angeles, poi a Londra, infine ho finito l'album a New York e L.A.», racconta la pop star a «Interview Magazine». Ogni luogo, spiega, ha influito in modo diverso sul risultato finale: «È una grande ragione per cui l'album suona così».

La Carpenter ha aggiunto che le idee migliori arrivano nei momenti più inattesi: «Purtroppo di solito quando sto per addormentarmi... registro memo vocali cercando di non svegliare chi dorme accanto».

Il disco è stato realizzato con Jack Antonoff, John Ryan e Amy Allen. «C'era un costante odore di fumo, molti caminetti e io ero in uno stato quasi delirante, ma tutto è diventato esattamente come mi sentivo», ha rivelato.

E ha lodato i suoi collaboratori: «La produzione è tra le mie preferite in assoluto, merito di Jack e John».