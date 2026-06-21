Sabrina Carpenter

L'uomo aveva tentato più volte di introdursi nella proprietà della cantante.

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Sabrina Carpenter ha chiesto e ottenuto la concessione di un'ordinanza restrittiva contro un uomo, che aveva tentato più volte di introdursi nella sua abitazione.

Il 31enne William Applegate dovrà stare lontano almeno 100 yards (circa 91 metri) dalla cantante, dalla sorella, e dal partner della sorella, che vivono nella sua stessa proprietà.

Per i prossimi cinque anni, l'uomo non potrà comunicare con la popstar, né possedere armi da fuoco, come riportato da Associated Press.

Diversi tentativi di intrusione

Applegate, che si è presentato in tribunale senza un avvocato, ha dichiarato durante l'udienza che lui e Sabrina avevano bisogno di «stare insieme il prima possibile», poiché facenti parte di un programma militare che si occupa di «sicurezza nazionale e globale», secondo quanto riportato dalla testata. Carpenter non è stata chiamata a testimoniare.

Applegate avrebbe tentato di introdursi nella casa di Los Angeles della star una decina di volte. È stato arrestato dopo aver colpito una guardia giurata e aver raggiunto la porta di ingresso, a maggio.

Alcuni giorni dopo ha riprovato a intrufolarsi nella proprietà della 27enne. Il 29 maggio è scattato per lui un ordine restrittivo provvisorio.

Applegate avrebbe ammesso di essersi recato a casa dell'ex star della Disney, insistendo sul fatto che la cantante di «Espresso» lo volesse lì con lei, accusando il suo team e le autorità di complottare contro di lui.

L'uomo ha infine affermato di essere «più che disposto» a stare alla larga da Sabrina se fosse lei a chiederglielo. In una contro-istanza ha dichiarato che Carpenter avrebbe tentato di comunicare con lui guardandolo direttamente negli occhi durante il suo show al Coachella, ad aprile. È in corso un'indagine penale.