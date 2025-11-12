Sabrina Carpenter

La popstar di «Please Please Please» sarà attrice e produttrice di un film musicale per Universal Pictures ispirato al classico di Lewis Carroll. Alla regia Lorene Scafaria, autrice di «Le ragazze di Wall Street».

Covermedia Covermedia

Sabrina Carpenter sarà protagonista e produttrice di un film musicale ispirato al romanzo di Lewis Carroll, in sviluppo per Universal Pictures. Un progetto ancora senza titolo, ma già considerato una delle produzioni più attese del prossimo anno.

Basato sul celebre racconto vittoriano, il film reimmaginerà la storia di Alice, la giovane che precipita nella tana del Bianconiglio e scopre un mondo fantastico popolato da creature parlanti.

Il racconto di Carroll ha ispirato generazioni di artisti, dal classico animato Disney del 1951 fino alla versione dark diretta da Tim Burton nel 2010, con Johnny Depp nel ruolo del Cappellaio Matto.

Non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà Carpenter, ma fonti vicine al progetto parlano di un passion project per la popstar, che desidera unire la forza visiva della fiaba con il suo universo musicale.

A dirigere il film sarà Lorene Scafaria, già apprezzata per la sceneggiatura e la regia di «Le ragazze di Wall Street – Business is Business» con Jennifer Lopez, oltre che per la regia di alcuni episodi di «I Love LA» e della pluripremiata serie HBO «Succession».

Sei nomination ai Grammy Awards 2025

Carpenter, astro nascente della musica pop, ha recentemente ottenuto sei nomination ai Grammy Awards 2025, tra cui Album dell'anno e Miglior album pop vocale per «Man's Best Friend», oltre a Canzone dell'anno, Disco dell'anno, Miglior interpretazione pop solista e Miglior video musicale per «Manchild».

Sebbene questo sia il suo primo grande progetto cinematografico con uno studio di Hollywood, la cantante non è nuova alla recitazione: è apparsa nei film «The Hate U Give», «Emergency» e nella serie degli anni 2010 «Girl Meets World».

Più di recente, Carpenter ha firmato per una partecipazione speciale in un episodio dei Muppet per Disney+.