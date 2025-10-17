Sabrina Colle con il compagno Vittorio Sgarbi in uno scatto del 20 gennaio 2024. IMAGO/Future Image

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha risposto alle dichiarazioni di Evelina, figlia di lui, attraverso una lettera letta durante un programma televisivo. La lettera affronta le accuse e chiarisce la sua posizione.

Hai fretta? blue News riassume per te Vittorio Sgarbi, in primavera, era stato ricoverato per depressione.

La figlia Evelina ha chiesto al Tribunale civile di Roma la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, preoccupata per la sua salute e capacità di gestire le proprie questioni.

Il critico d'arte ha respinto le accuse, parlando di motivazioni economiche dietro l'iniziativa: «Io incapace? Nulla di più falso».

La figlia, inoltre, ha dichiarato di non avere alcuna simpatia per la compagna del padre, Sabrina Colle.

L'attrice ha affidato a una lettera spedita alla giornalista Patrizia Groppelli la sua posizione e i suoi sentimenti in merito.

La Colle afferma di non voler rinfacciare il suo impegno a nessuno e di non cercare alcun ritorno economico. Mostra di più

Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rompere il silenzio in risposta alle dichiarazioni di Evelina, la figlia di lui.

Come già riportato nelle ultime settimane, il noto critico d'arte è alle prese con problemi di salute, tanto che la 25enne ha chiesto che al padre sia affiancato un amministratore, in quanto non sarebbe più in grado di gestire il suo patrimonio.

Evelina, inoltre, come riportato il 9 ottobre, aveva parlato dell'assenza di simpatia con la compagna del padre. «Lei non mi piace», aveva detto la giovane.

La risposta della «megera»

A distanza di una settimana è arrivata la risposta della 51enne compagna del critico d'arte. È arrivata sotto forma di una lettera indirizzata alla giornalista Patrizia Groppelli, letta durante il programma «Dentro la Notizia» condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Come riportato dal magazine «Chi», nella lettera l'attrice si rivolge direttamente a Evelina e agli altri critici, descrivendo l'immagine pubblica negativa che le è stata attribuita e respingendo le accuse di essere una «megera» e una «sfruttatrice», affermando che queste calunnie sono infondate e che intende difendersi legalmente.

«Cara Patrizia, è la "megera" che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la stratega diabolica che vuole fare terra bruciata intorno perché solo lei possa governare la situazione a suo piacimento, la subdola approfittatrice che vuole negare agli altri la spartizione di un bottino peraltro inesistente, che lo si sappia una volta per tutte invece di fantasticare a sproposito».

Un impegno simile a quello riservato ai genitori

Sabrina spiega che ha scelto volontariamente di dedicare la sua vita al recupero del compagno di vita, paragonando il suo impegno a quello che ha avuto per i suoi genitori nei loro ultimi momenti.

Sottolinea che nessun altro sarebbe stato in grado di assistere Vittorio come ha fatto lei, occupandosi di tutte le sue necessità quotidiane.

«Così come a suo tempo feci con mia madre e mio padre quando giunsero in prossimità dell'ultimo loro percorso, ho deciso spontaneamente, senza che nessuno mi obbligasse e potesse obbligarmi a farlo, di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio», si legge sul sito «adnkronos.com», che ne riporta la lettera integrale.

Nessun secondo fine

Colle afferma di non voler rinfacciare il suo impegno a nessuno e di non cercare alcun ritorno economico. La sua dedizione è stata totale, sia emotivamente che finanziariamente.

Conclude la lettera esprimendo il desiderio di tornare al silenzio e di concentrarsi sulla guarigione di Vittorio, lontano dal clamore mediatico.