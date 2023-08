Sabrina Ferilli

L’attrice ripensa al sogno di diventare madre: nel 2005 aveva cercato di adottare un bebè, e ci aveva riprovato prima di sposare Flavio Cattaneo.

La maternità per Sabrina Ferilli è un’opportunità mancata: e non per intenzione personale, ma per circostanze obbligate. Ne parla l’attrice romana al settimanale Vanity Fair, dove spiega i retroscena della vicenda.

«Sì, ho provato una prima volta (ad adottare un bambino, ndr), ma poi mi sono separata. E avrei voluto anche dopo, da single, ma questo è un Paese strano, tutti possono fare tutto, ma per fare le cose più normali ci sono mille paletti, adottare è difficilissimo. Non solo devi essere sposato, devi anche attraversare tutta una serie di passaggi burocratici, una selezione psichiatrica, gli assistenti sociali, avere soldi… Tutte cose che non fa chi decide di fare dei figli, che non viene esaminato. Le regole vanno rispettate, ma devono essere fatte per il bene, se sono fatte per il male, in questo caso dei bambini, non va bene».

La Ferilli ha scelto Flavio Cattaneo come suo compagno: sono 18 anni che condividono sogni e passioni. «Flavio è una persona intelligentissima e di cuore, abbiamo 850 interessi che ci legano, la lettura, la politica, il cinema, insomma le cose importanti che fanno la coppia».

Lui ha compiuto da poco 60 anni, e lei lo ha sorpreso con un regalo inaspettato. «Un bellissimo viaggio – spero in Africa, un safari – che mi deve pagare lui. È una fortuna avermi vicino, quindi gli ho detto: facciamo un viaggio che stiamo appiccicati dal mattino alla sera per un bel po’ di giorni. Sono un genio, o no?».

Covermedia