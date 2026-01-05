Sabrina Ferilli

La fiction che porta in scena dignità e resistenza.

Covermedia Covermedia

Sabrina Ferilli interpreta Virginia in «A testa alta». La nuova fiction di Canale 5 affida all'attrice un personaggio centrale e scomodo: una donna stimata, improvvisamente costretta a esporsi quando la sua vita privata viene sottratta al controllo personale.

In «A testa alta – Il coraggio di una donna», Sabrina Ferilli veste i panni di Virginia Terzi, preside di liceo, figura autorevole e riconosciuta nel proprio contesto professionale. Un equilibrio costruito nel tempo viene messo in crisi dalla diffusione online di un video intimo, pubblicato senza consenso e capace di ribaltare percezioni, relazioni e ruoli.

«Anche una preside di grande successo può vedere la propria vita cambiare in un secondo», riassume la protagonista nel materiale promozionale della serie.

La narrazione sceglie di concentrarsi sull'impatto umano dell'esposizione forzata, seguendo Virginia nel confronto quotidiano con la scuola, la famiglia e l'opinione pubblica. Il racconto procede per sottrazione, evitando l'enfasi e puntando su reazioni, silenzi e fratture che emergono progressivamente.

«A testa alta» affronta il tema della diffusione non consensuale di contenuti privati come questione sociale prima ancora che giudiziaria. Al centro non c'è lo scandalo, ma la responsabilità collettiva dello sguardo che giudica e amplifica. La regia mantiene un passo misurato, lasciando spazio ai tempi emotivi della protagonista.

Prodotta da RTI con Banijay Studios Italy e diretta da Giacomo Martelli, la fiction si articola in tre puntate ed è in onda da mercoledì 7 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5.