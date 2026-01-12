Sabrina Ferilli

L'attrice rivela come la sua relazione con Flavio Cattaneo sia nata nel periodo più risolto della sua vita.

Covermedia Covermedia

Sabrina Ferilli parla chiaro: l'amore, quello vero, non ha fretta e non ha età.

In un’intervista a «Vanity Fair», l’attrice ha raccontato come l’incontro con il marito Flavio Cattaneo sia arrivato «dopo i quarant’anni», in una fase della vita in cui si è più consapevoli di sé e delle proprie scelte. «Nell’età matura conosci meglio te stesso», ha spiegato, sottolineando come questo cambi radicalmente anche il modo di vivere una relazione.

Niente favole, niente gesti eclatanti. Per la 61enne la seduzione non passa dai regali, ma dalla coerenza. «La vera seduzione, in un rapporto paritario, è mantenere le promesse», ha dichiarato, riassumendo il suo modo di intendere la coppia: concreta, equilibrata, senza giochi di ruolo.

Con il tempo, racconta Sabrina, l’attrazione fisica lascia spazio a qualcosa di più profondo. «Le grandi intese sono mentali», ha aggiunto, spiegando che l’amore adulto nasce dalla condivisione quotidiana, dal dialogo e dal rispetto reciproco. È una forma di intimità meno rumorosa, ma più solida.

Il rapporto con Cattaneo, tenuto a lungo lontano dai riflettori, si è costruito proprio su questa base: autonomia, interessi comuni e una forte sintonia intellettuale. Un equilibrio che, secondo Ferilli, difficilmente si raggiunge quando si è troppo giovani e ancora alla ricerca di conferme.

Sabrina Ferilli resta concentrata sulla televisione. Dopo «A testa alta – Il coraggio di una donna», la fiction Mediaset andata in onda nel 2024, l’attrice è coinvolta in nuovi progetti seriali attualmente in sviluppo.