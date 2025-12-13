Sabrina Ferilli

Dopo l'accusa di una spesa da 115mila euro, l'attrice racconta la verità con ironia.

Covermedia Covermedia

Sabrina Ferilli torna al centro dell'attenzione mediatica, ma non per un ruolo sullo schermo.

L'attrice è finita al centro dell'attenzione delle pagine social di alcuni siti di gossip per una serie di indiscrezioni secondo cui avrebbe speso 115mila euro per una settimana a Parigi, tra jet privato, alberghi di lusso ed esperienze esclusive. Una cifra che, nel giro di poche ore, ha alimentato commenti e condivisioni, trasformando una vacanza privata in un caso mediatico.

Secondo le ricostruzioni circolate online, Sabrina Ferilli – giudice di «Tú sí que vales» – avrebbe soggiornato nella capitale francese concedendosi servizi di altissimo livello, incluse presunte visite private a musei simbolo come il Museo d'Orsay.

Versioni che, tuttavia, non trovano conferme in fonti ufficiali né nelle dichiarazioni dell'attrice e per le quali non risultano riscontri indipendenti sui costi effettivamente sostenuti.

La replica di Ferilli

A smontare rapidamente le illazioni è stata la stessa Ferilli, intervenuta con una replica ironica che ha fatto il giro del web: «Signorina mia! Io non so nemmeno di che parla. Ma mi piace il tour che mi farebbe fare! Un po' caruccio... ma interessante. Magari riuscirei a farlo anche senza spendere tanto». Una risposta che ha spostato il baricentro della narrazione, dal gossip alla personalità dell'attrice e alla sua capacità di gestire l'esposizione pubblica.

Il tono leggero e autoironico scelto dalla Ferilli è stato accolto positivamente da una parte del pubblico e da osservatori del settore, che hanno sottolineato come, soprattutto sui social, cifre e dettagli possano essere rilanciati senza adeguate verifiche, assumendo rapidamente contorni amplificati.

Sul piano professionale, Sabrina Ferilli resta una presenza solida e trasversale della scena televisiva e cinematografica italiana. Oltre alla conferma nel cast di «Tú sí que vales», è attesa sul set di nuovi progetti previsti per il 2026 ed è coinvolta in iniziative legate al teatro e al cinema.

La vicenda parigina si chiude così come un caso emblematico di gossip virale, mentre l'attrice continua a concentrarsi su una carriera costruita in oltre trent'anni di lavoro.