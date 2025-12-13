Sabrina Ferilli torna al centro dell'attenzione mediatica, ma non per un ruolo sullo schermo.
L'attrice è finita al centro dell'attenzione delle pagine social di alcuni siti di gossip per una serie di indiscrezioni secondo cui avrebbe speso 115mila euro per una settimana a Parigi, tra jet privato, alberghi di lusso ed esperienze esclusive. Una cifra che, nel giro di poche ore, ha alimentato commenti e condivisioni, trasformando una vacanza privata in un caso mediatico.
Secondo le ricostruzioni circolate online, Sabrina Ferilli – giudice di «Tú sí que vales» – avrebbe soggiornato nella capitale francese concedendosi servizi di altissimo livello, incluse presunte visite private a musei simbolo come il Museo d'Orsay.
Versioni che, tuttavia, non trovano conferme in fonti ufficiali né nelle dichiarazioni dell'attrice e per le quali non risultano riscontri indipendenti sui costi effettivamente sostenuti.
La replica di Ferilli
A smontare rapidamente le illazioni è stata la stessa Ferilli, intervenuta con una replica ironica che ha fatto il giro del web: «Signorina mia! Io non so nemmeno di che parla. Ma mi piace il tour che mi farebbe fare! Un po' caruccio... ma interessante. Magari riuscirei a farlo anche senza spendere tanto». Una risposta che ha spostato il baricentro della narrazione, dal gossip alla personalità dell'attrice e alla sua capacità di gestire l'esposizione pubblica.
Il tono leggero e autoironico scelto dalla Ferilli è stato accolto positivamente da una parte del pubblico e da osservatori del settore, che hanno sottolineato come, soprattutto sui social, cifre e dettagli possano essere rilanciati senza adeguate verifiche, assumendo rapidamente contorni amplificati.
Sul piano professionale, Sabrina Ferilli resta una presenza solida e trasversale della scena televisiva e cinematografica italiana. Oltre alla conferma nel cast di «Tú sí que vales», è attesa sul set di nuovi progetti previsti per il 2026 ed è coinvolta in iniziative legate al teatro e al cinema.
La vicenda parigina si chiude così come un caso emblematico di gossip virale, mentre l'attrice continua a concentrarsi su una carriera costruita in oltre trent'anni di lavoro.