In «Gloria – Il ritorno» Sabrina Ferilli: «Racconto le debolezze delle donne e la mia verità»

Covermedia

4.3.2026 - 13:00

Sabrina Ferilli
Sabrina Ferilli

L'attrice romana torna protagonista con «Gloria – Il ritorno», il tv movie in arrivo su Rai 1.

Covermedia

04.03.2026, 13:00

04.03.2026, 13:02

Sabrina Ferilli torna a mettersi in gioco. La 60enne interprete, volto tra i più riconoscibili del panorama italiano, guida il nuovo capitolo di «Gloria – Il ritorno», produzione che riporta in scena una diva costretta a fare i conti con la caduta pubblica e con le proprie fragilità.

Nel video-colloquio con «iO Donna», il personaggio viene descritto come una donna imperfetta, attraversata da errori e contraddizioni. «Questo è un personaggio femminile che snocciola anche tutte le debolezze dell'essere umano in primis, ma della donna poi», afferma nell'intervista, sottolineando la volontà di restituire complessità senza idealizzazioni.

La protagonista della storia è un'attrice un tempo celebrata, ora segnata da uno scandalo e da un periodo ai servizi sociali. Il racconto alterna ironia e introspezione, mettendo al centro la vulnerabilità come elemento narrativo e non come limite.

L'idea è quella di mostrare una figura femminile che non nasconde le crepe ma le attraversa, in un percorso di consapevolezza che riflette anche una fase più matura della carriera dell'interprete romana.

Diretto da Giulio Manfredonia, il film per la TV segna il ritorno del personaggio dopo il primo capitolo. «Gloria – Il ritorno» andrà in onda martedì 3 marzo in prima serata su Rai 1 e sarà disponibile in contemporanea streaming su RaiPlay.

