Sabrina Ferilli

La diva imperfetta rientra in prima serata con «Gloria – Il ritorno».

Covermedia Covermedia

Sabrina Ferilli non firma un semplice comeback, ma un rientro ad alto tasso di contraddizioni.

In «Gloria – Il ritorno» l’attrice romana riprende i panni di una star decaduta, narcisista e manipolatrice, capace di mentire pur di restare sotto i riflettori. Eppure, dietro l’ego smisurato, affiora un’umanità disarmante, tanto da accettare le conseguenze delle proprie azioni, fino al carcere.

A definire il personaggio è la stessa interprete, che lo descrive come «una simpatica canaglia, politicamente scorretta, che mi sono molto divertita a interpretare».

Una figura lontana dalle eroine irreprensibili. «Mi sono un po’ stancata dei personaggi "santini"», ha spiegato Sabrina Ferilli all’agenzia ANSA in occasione della presentazione di «Gloria – Il ritorno», chiarendo la volontà di misurarsi con donne imperfette, fragili, capaci di sbagliare.

Non a caso considera Gloria «forse il personaggio più moderno che abbia mai interpretato», perché costretta a confrontarsi con responsabilità, cadute pubbliche e conseguenze personali.

Il personaggio di Gloria Grandi costruito sull’eccesso

Il personaggio di Gloria Grandi è costruito sull’eccesso: vive di provocazioni, si nutre di attenzione, inciampa nei propri errori. Ma proprio nelle cadute trova una dimensione più autentica. Il nuovo capitolo rilancia la protagonista in un percorso che alterna ironia tagliente e vulnerabilità, tra tentativi di riscatto e inevitabili scivoloni.

Per la 60enne romana si tratta di un ritorno in prima serata che conferma una linea precisa: raccontare donne fuori schema, spesso scomode, mai rassicuranti.

In agenda, oltre alla promozione di «Gloria – Il ritorno», restano nuovi progetti tra televisione e cinema, con l’intenzione di alternare ruoli popolari e scelte più autoriali, consolidando una stagione che la riporta stabilmente al centro del prime time.