  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie TV Sabrina Ferilli torna in prima serata con «Gloria», più scandalosa che mai

Covermedia

17.2.2026 - 13:00

Sabrina Ferilli
Sabrina Ferilli

La diva imperfetta rientra in prima serata con «Gloria – Il ritorno».

Covermedia

17.02.2026, 13:00

17.02.2026, 13:12

Sabrina Ferilli non firma un semplice comeback, ma un rientro ad alto tasso di contraddizioni.

In «Gloria – Il ritorno» l’attrice romana riprende i panni di una star decaduta, narcisista e manipolatrice, capace di mentire pur di restare sotto i riflettori. Eppure, dietro l’ego smisurato, affiora un’umanità disarmante, tanto da accettare le conseguenze delle proprie azioni, fino al carcere.

A definire il personaggio è la stessa interprete, che lo descrive come «una simpatica canaglia, politicamente scorretta, che mi sono molto divertita a interpretare».

Una figura lontana dalle eroine irreprensibili. «Mi sono un po’ stancata dei personaggi "santini"», ha spiegato Sabrina Ferilli all’agenzia ANSA in occasione della presentazione di «Gloria – Il ritorno», chiarendo la volontà di misurarsi con donne imperfette, fragili, capaci di sbagliare.

Non a caso considera Gloria «forse il personaggio più moderno che abbia mai interpretato», perché costretta a confrontarsi con responsabilità, cadute pubbliche e conseguenze personali.

Il personaggio di Gloria Grandi costruito sull’eccesso

Il personaggio di Gloria Grandi è costruito sull’eccesso: vive di provocazioni, si nutre di attenzione, inciampa nei propri errori. Ma proprio nelle cadute trova una dimensione più autentica. Il nuovo capitolo rilancia la protagonista in un percorso che alterna ironia tagliente e vulnerabilità, tra tentativi di riscatto e inevitabili scivoloni.

Per la 60enne romana si tratta di un ritorno in prima serata che conferma una linea precisa: raccontare donne fuori schema, spesso scomode, mai rassicuranti.

In agenda, oltre alla promozione di «Gloria – Il ritorno», restano nuovi progetti tra televisione e cinema, con l’intenzione di alternare ruoli popolari e scelte più autoriali, consolidando una stagione che la riporta stabilmente al centro del prime time.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Un giornalista della RTS scatena la polemica per dei commenti su un atleta israeliano
Hockey: la Svizzera si qualifica ai quarti battendo l'Italia - Big air, Gremaud: «Ho male ovunque»

Altre notizie

Intervista. Valeria Golino: «Non sono mai stata spensierata»

IntervistaValeria Golino: «Non sono mai stata spensierata»

«Regina d'Italia». Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa

«Regina d'Italia»Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa

Intervista. Vanessa Incontrada conferma: «Mi sposerò a settembre»

IntervistaVanessa Incontrada conferma: «Mi sposerò a settembre»