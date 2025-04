Sabrina Impacciatore si racconta a «Belve». Imago

Nella prima puntata della nuova stagione di «Belve», Sabrina Impacciatore si apre senza riserve, condividendo esperienze personali e riflessioni sulla sua identità. L'attrice parla di una notte d'amore con una donna e delle sue esperienze con le droghe.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Sabrina Impacciatore, ospite nella nuova stagione di «Belve», si racconta con sincerità parlando delle sue esperienze con droghe allucinogene e un viaggio psichedelico in Thailandia.

L'attrice rivela di aver vissuto un'esperienza occasionale con una donna, mantenendo però una preferenza affettiva verso gli uomini.

Sabrina confessa di aver percepito a lungo una fluidità di genere e di aver rifiutato di recitare in un film porno per rispetto verso il padre. Mostra di più

Il 29 aprile segna l'inizio della quinta stagione di Belve su «Rai2», con Sabrina Impacciatore come ospite d'onore. L'attrice romana, nota per la sua sincerità e ironia, si apre completamente nel programma, rivelando aspetti inediti della sua vita.

Durante l'intervista, di cui «Vanity Fair» ha proposto una breve anteprima, Sabrina non esita a parlare delle sue esperienze con le droghe.

Alla domanda di Francesca Fagnani, l'attrice ammette di aver provato molte sostanze, trovando particolarmente affascinanti quelle allucinogene. Racconta di un viaggio psichedelico in Thailandia, dove ha avuto visioni di Jim Morrison su un galeone di pirati. Con un sorriso, ricorda di essersi sentita come Pam, la moglie di Morrison, per un paio d'anni.

La conversazione si sposta poi su un tema più personale, quando Fagnani chiede a Sabrina se abbia mai amato una donna. L'attrice risponde con franchezza: «È stata una notte sola», aggiungendo «Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato undici volte, e io le ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia».

Nonostante l'esperienza, Sabrina afferma di non poter immaginare la sua vita senza gli uomini.

La percezione di Sabrina della sua identità

Un altro aspetto sorprendente dell'intervista riguarda la percezione di Sabrina della sua identità. L'attrice rivela di aver pensato per anni di essere un maschio, descrivendo una sensazione di fluidità di genere.

Condivide anche un aneddoto con un cantautore famoso, che l'ha corteggiata a lungo, e il suo rifiuto di partecipare a un film porno per proteggere la salute del padre.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.