Non solo musica Sabrina Salerno elogia Jennifer Lopez: «Usa il talento e il sedere... e fa benissimo»

ai-scrape

17.8.2025 - 18:49

Sabrina Salerno durante un concerto.
Sabrina Salerno durante un concerto.
Imago

La cantante genovese, a 57 anni, esprime ammirazione per le popstar che combinano immagine e talento vocale. Tra le sue ispirazioni ci sono anche Cher ed Elodie.

Nicolò Forni

17.08.2025, 18:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A 57 anni, Sabrina Salerno sottolinea l'importanza di unire immagine, voce e presenza scenica nelle popstar, elogiando artiste come Jennifer Lopez, Cher ed Elodie.
  • Apprezza chi, come Elodie, riesce a conciliare qualità musicale e fascino fisico, difendendo un approccio sensuale alla performance.
  • Salerno ha recentemente affrontato una delicata operazione al seno, raccontando quanto la malattia l'abbia resa più riflessiva e consapevole.
Mostra di più

Sabrina Salerno, celebre per il suo stile italo-disco che l'ha resa famosa negli anni Ottanta, ha sempre riconosciuto l'importanza del suo aspetto da pin-up nel consolidare il suo successo come cantante e icona di bellezza.

Ora, a 57 anni, sostiene che per le popstar sia fondamentale combinare immagine, voce e presenza scenica. In un'intervista a «Libero», ha condiviso le sue opinioni, citando alcune colleghe che ammira profondamente.

Tra queste spicca Jennifer Lopez, che ha recentemente compiuto 56 anni. Salerno afferma: «Sul palco, Jennifer utilizza la voce, il talento musicale e anche il sedere. E fa benissimo».

Un'altra figura di riferimento per Sabrina è Cher, che a 79 anni continua a stupire con la sua forma fisica e le sue performance. «Ho visto uno dei suoi spettacoli di recente, indossava una tutina trasparente e cantava magnificamente. Vorrei sempre avere il suo fisico e la sua energia sul palco», ha dichiarato.

Non solo paragoni. Viola Valentino si scaglia contro Elodie: «Non serve togliersi le mutande»

Non solo paragoniViola Valentino si scaglia contro Elodie: «Non serve togliersi le mutande»

Anche Elodie, spesso al centro di critiche per i suoi abiti audaci nei video e durante le esibizioni, riceve l'approvazione di Salerno: «La ammiro e la stimo. È capace di produrre ottima musica e, allo stesso tempo, di mostrare la sua bellezza».

Durante l'intervista, l'interprete di «I Feel Love» ha parlato anche del difficile periodo che ha superato, dopo la scoperta di un nodulo maligno al seno e l'intervento chirurgico di quadrectomia eseguito a Treviso in settembre.

«Sono sempre stata riflessiva, ma la vita cambia con l’operazione, le terapie, i controlli, gli esami, i timori di una recidiva», ha confessato Sabrina Salerno.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

