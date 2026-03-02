  1. Clienti privati
Sanremo Sal Da Vinci verso l'Eurovision: «Faccio una carovana»

Covermedia

2.3.2026 - 13:00

Sal Da Vinci
Sal Da Vinci
Co0vermedia

Dopo la vittoria al Festival, il cantante guarda all'Europa con la famiglia al centro e celebra l'orgoglio partenopeo.

Covermedia

02.03.2026, 13:00

02.03.2026, 13:25

Sal Da Vinci guarda già oltreconfine. 

La notte dell'Ariston è stata un trionfo, ma anche un abbraccio collettivo. Subito dopo la vittoria, il cantante partenopeo ha messo al centro non il successo personale, bensì le radici: «Dedico questa vittoria alla mia famiglia, la dedico alla mia città», ha dichiarato visibilmente emozionato. Un passaggio che racconta un percorso condiviso, costruito negli anni tra palco, affetti e identità.

Ora l'orizzonte si allarga verso l'«Eurovision Song Contest» 2026, appuntamento che rappresenta la nuova sfida internazionale. E l'artista lo immagina nel modo più coerente con la propria storia: insieme ai suoi cari. «Porto pure mia mamma, mia zia, i nipotini... faccio proprio una carovana, una tribù», ha raccontato con entusiasmo nelle interviste successive al trionfo. Non una trasferta solitaria, ma un viaggio collettivo.

Lo stesso spirito emerge nel commento alle novità che riguardano il futuro del Festival. «Grande gioia, gli ho fatto i complimenti», ha spiegato parlando del passaggio di consegne per la prossima edizione, sottolineando di aver ricevuto un messaggio da Stefano De Martino e di essersi scambiato congratulazioni. E dentro quella reazione torna l'orgoglio cittadino: «Questa Napoli finalmente nel posto dove si merita».

Nei prossimi mesi entreranno nel vivo i preparativi per l'«Eurovision Song Contest» 2026, mentre prosegue il calendario live già annunciato. La prima data in arrivo è fissata per il 25 settembre 2026 all'Arena Flegrea di Napoli, appuntamento che aprirà le celebrazioni per il 50° anniversario del debutto sul palco.

