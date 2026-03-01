S'è chiusa la 76esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo con la vittoria di Sal Da Vinci. Cosa m'è piaciuto? Cosa meno? Quali conduttori, conduttrici, ospiti e concorrenti hanno «spaccato»? Quali potevano o avrebbero dovuto far meglio?

Serata finale di Sanremo 2026 Sal Da Vinci vince la 76esima edizione di Sanremo. Immagine: KEYSTONE Sayf arriva secondo. Immagine: KEYSTONE Ditonellapiaga sale sul gradino più basso del podio. Immagine: KEYSTONE Arisa arriva quarta. Immagine: KEYSTONE Quinti Marco Masini e Fedez. Immagine: KEYSTONE Arrivo spettacolare di Andrea Bocelli all'Ariston. Immagine: KEYSTONE Carlo Conti presenta ufficialmente il suo successore: Stefano De Martino. Immagine: KEYSTONE Carlo Cont i e Nino Frassica. Immagine: KEYSTONE Due pesi massimi della canzone italiana contemporanea il tenore Andrea Bocelli e Laura Pausini. Immagine: KEYSTONE Giorgia Cardinaletti e Laura Pausini. Immagine: KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te La 76esima edizione del Festival è stata vinta da Sal Da Vinci davanti a Sayf. Seguono Ditonellapiaga, Arisa e Marco Masini & Fedez.

È un podio con il quale la maggior parte dei telespettatori può essere d'accordo e lo sono anche io. Trovo però peccato che rimane fuori dalla Top 5 Serena Brancale.

Conti non ha azzeccato tutte le scelte: troppi co-conduttori, troppe canzoni in gara e alcuni momenti su temi di attualità non sono stati ben gestiti. Anche per gli omaggi si poteva fare meglio. È mancato un po' di coraggio e in alcune puntate pure ritmo.

Conti ha però avuto delle buone idee: Laura Pausini per cinque serate, la scelta di avere comici diversi ogni sera, i super ospiti e i premi alla carriera a Mogol e a Caterina Caselli.

Due i momenti con gli ospiti da ricordare: Eros Ramazzotti in duo con Alicia Keys e l'interpretazione della newyorchese di «Empire State of Mind» e il tenore Andrea Bocelli.

Rispetto alla passata edizione, in cui chiaramente c'era Giorgia una spanna sopra tutti, ma che non ha vinto, quest'anno gli artisti che più hanno convinto sono quelli che sono arrivati davanti. Oltre ai 5 finalisti e alla Brancale, si son distinti, per me Ermal Meta, con un brano per nulla scontato, e il giovane Fulminacci.

Nel limbo dell'anonimato, per motivi diversi, la maggior parte degli altri, che non hanno lasciato un segno tangibile, come Raf, Renga, Malika Ayane e Levante.

Quelli che mi hanno deluso sono, in ordine sparso: Patty Pravo, che credo sia impossibile rivedere all'Ariston come concorrente, Leo Gasmann, Tredici Pietro, Eddie Brock, Mara Sattei e Luchè. Già al primo ascolto mi ero chiesto cosa ci facessero all'Ariston. E infatti sono stati i meno votati da tutti. Mostra di più

È un arrivo al fotofinish tra il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci e Sayf, classificatosi al secondo posto. Al voto totale il napoletano ha ottenuto il 22,2%, mentre il genovese ha ricevuto il 21,9% delle preferenze.

Terza classificata Ditonellapiaga con il 20,6%, quarta Arisa con il 18,9%, quinti Fedez e Marco Masini con il 16,5%.

Una piacevole ultima volta per Conti

Si vede fin da subito che è l'ultima serata di Carlo Conti alla conduzione del Festival. Più rilassato del solito, forse anche per via degli ascolti ottimi dell'insieme delle prime quattro serate del Festival, se la gode, si mette a cantare e fa cantare la platea e si lascia scappare pure diverse battute.

E poco importa se per una volta ci sono dei minuti di ritardo sulla una scaletta comunque molto fitta, siccome devono esibirsi tutti e 30 le canzoni in gara.

Anche la «sua compagna di viaggio», Laura Pausini, dopo una prima serata tutta in salita, ora è completamente a suo agio, si muove sul palco non più in maniera meccanica e parla molto spontaneamente.

Al loro fianco la giornalista del TG 1 Giorgia Cardinaletti e il comico Nino Frassica, che assicurerà risate sparse durante tutta la inevitabilmente lunga serata, nella quale, in maniera inedita Conti annuncia, abbracciandolo tra il pubblico, il suo successore Stefano De Martino.

Spettacolare l'entrata in scena del tenore Andrea Bocelli che arriva davanti all'Ariston a cavallo. Esegue due suoi celebri pezzi «Il mare calmo della sera», con cui vinse a Sanremo nel 1994 e «Con te partirò». La sua ugola, a potenza massima, per poco non faceva venir giù il teatro intero.

Le pagelle dei personaggi più interessanti

Ecco le mie pagelle su Carlo Conti, Laura Pausini e alcuni dei personaggi più interessanti visti e sentiti a Sanremo 2026. Le note vanno dall'1 al 10. La sufficienza è il 6.

Carlo Conti: 7,5. Gioca le sue carte sicure. Anche se non è nella sua natura, avrebbe dovuto osare di più

Carlo Conti ha portato a casa un Festival 2026 con risultati molto buoni, dopo quelli eccellenti e da record della passata edizione. Non era affatto scontato. Fedele a se stesso, ha proposto la sua idea di Sanremo, collaudata già nel 2025.

Con gli stessi punti di forza e le stesse criticità. Sapendosi all'ultima conduzione avrebbe però potuto e dovuto osare qualcosa di più. Anche per testare nuovi limiti, nuove vie, che magari il suo successore, Stefano De Martino, avrebbe potuto poi approfondire. Un po' un peccato.

Troppi co-conduttori e co-conduttrici

Cosa non ha funzionato così bene? In generale è sembrato che Conti e il suo team di autori siano rimasti un po'a corto di idee.

Hanno riproposto l'idea di co-conduttori e co-conduttrici diverse per ogni serata. Bello per garantire un'adeguata diversità, ma ce ne son stati troppi, così non tutti hanno trovato lo spazio che meritavano, come Pilar Fogliati, schiacciata tra Achille Lauro e Lillo nella seconda serata.

Una scelta perlomeno curiosa, per non dire sbagliata, è stata quella della supermodella russa Irina Shayk, il cui passaggio non ha avuto un senso, non per colpa sua.

Tematizzare l'attualità è difficile

Tra le cose che hanno funzionato poco ci sono poi alcuni segmenti in cui si è cercato di tematizzare problematiche di scottante attualità come la violenza sulle donne o tra i giovani, con per esempio il collegamento video con un giovane rimasto tetraplegico dopo essere stato picchiato da una banda di coetanei. Salvo dare visibilità a una storia drammatica non sembra aver portato molto altro.

Un poco meglio per quel che riguarda il tema dei femminicidi, con il nome delle 301 donne uccise nel 2023 in Italia da mariti, compagni o ex che scorrono sul wall.

A portare sul palco il tema del femminicidio è Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa dal suo ex: «Il dolore si vive nell'intimità – spiega – ti accompagna tutti i giorni e sarà con te fino all'ultimo: la scelta è annichilirti o provare a trasformarlo e io ho scelto questa strada, prendendo ispirazione da Giulia che aveva un animo altruista. Se anche a una famiglia si può risparmiare quel dolore che ho vissuto, vale la pena di provarci».

Pausini mostra il segnale internazionale per chiedere aiuto in situazioni di violenza domestica o pericolo creato dalla Canadian Women's Foundation: il gesto consiste nel piegare verso il palmo della mano il pollice, tenendo le altro quattro dita in alto, per poi chiuderle a pugno coprendo il pollice.

Se l'intento è lodevole (non sta scritto da nessuna parte si debba farlo) le modalità e soprattutto i contenuti, salvo l'episodio appena qui sopra illustrato, vanno ripensati.

Gli omaggi andavano gestiti meglio

Le occasioni per evolvere, per fare qualcosa di diverso, non sono mancate, basti pensare agli omaggi a Pippo Baudo e al Maestro Peppe Vessicchio.

A Conti, lo dice da tempo, i monologhi non piacciono, ma avrebbe dovuto spendere qualche parola in più sul mitico presentatore e sul celebre direttore d'orchestra, da poco scomparsi. Mi sarei aspettato un paio di aneddoti per far capire la loro importanza, non solo per Sanremo, ma per il mondo televisivo italiano a tutto tondo.

Perlomeno avrebbe potuto chiamare qualcuno che parlasse di Baudo e di Vessicchio. Così invece rimarrà, nella memoria collettiva, poco o nulla, salvo, forse, una clip video riassuntiva per una carriera, in entrambi i casi, superlativa. Troppo poco.

Il ricordo poi di Ornella Vanoni, una delle ultime grandi voci italiane del secolo scorso, anche se ben fatto, è andato in onda troppo tardi, oltre la mezzanotte e mezza.

Troppe canzoni in gara

Anche sul Conti come direttore artistico rimangono dei dubbi. Restano due nodi da sciogliere, oltre ai contenuti troppo leggeri sull'attualità di cui ho già detto. Ha scelto troppe canzoni e troppi compagni di viaggio.

L'aver selezionato ben 30 canzoni (29 l'anno scorso per via di un ritiro) ha comportato dei rischi evidenti per la qualità.

È così che una, fin lì monumentale, Patty Pravo rovini il ricordo della sua carriera con prestazioni al limite dell'imbarazzo. Alcune parole che ha cantato non si sono neppure capite. Peccato perché la mossa di strizzare l'occhio alle generazioni più anziane l'ha pagata l'artista, non chi su quel palco ce l'ha messa.

Da chi ha esperienza da vendere a chi invece prima di salire sul palco ne avrebbe bisogno molta di più. Sto pensando in particolare, per non fare la lista della spesa, agli artisti che visibilmente più di altri non avevano nulla da dire all'Ariston: Leo Gassman, Tredici Pietro, Eddie Brock e Luchè.

Più selezione per avere più qualità? Meno pezzi a discapito della diversità di generi? Sarà uno dei grandi cantieri sul quale il fin qui bravo Stefano De Martino dovrà mettere maggior energia.

Le scelte giuste di Conti

Conti però ha fatto anche diverse cose giuste: in primis la scelta di Laura Pausini come fil rouge per le cinque serate. Ha poi azzeccato i super ospiti. Tutti a modo loro, hanno lasciato il segno.

Achille Lauro con un toccante omaggio alle vittime del rogo di Crans-Montana, Eros Ramazzotti con Alicia Keys, che ha poi regalato in assoluto il momento canoro televisivo di maggiore qualità con la sua «Empire State of Mind» eseguita al pianoforte in solitaria.

Molto intenso il momento con Andrea Bocelli, a partire dalla sua entrata in scena sul cavallo, che ha avuto un non so che di poesia televisiva, senza dimenticare l'esecuzione di «Il mare calmo della sera» e «Con te partirò».

Un peccato che non si sia avuto almeno un altro ospite internazionale. È una tendenza in atto da anni, probabilmente per problemi di finanze...

Laura Pausini: 8. Partita male, si è poi rivelata una presenza scenica rilevante e pure rassicurante per i concorrenti

Dopo una catastrofica prima serata, in cui ha commesso una gaffe dietro l'altra e nella quale era visibilmente impacciata, in pochi avrebbero scommesso su di lei.

Invece, poco per volta, è riuscita a trovare i tempi giusti, i modi giusti, anche se non sempre le parole erano le migliori che potesse scegliere.

Una volta liberatasi da paure e insicurezze, s'è trovata a suo agio, tanto che in certi momenti non ha avuto nemmeno bisogno di leggere gli immancabili foglietti per annunciare i concorrenti in gara.

Concorrenti per i quali è stata una presenza rassicurante, lo si è visto in molte occasioni. Ha saputo dire a loro le parole giuste al momento giusto.

Con il passare delle serate ha poi smesso di ricordare a tutti più volte che è italiana e fiera di esserlo. Ha poi regalato momenti della sua arte, nella quale eccelle. Forse sarebbe stato il caso di fare un paio di canzoni intere al posto che il medley finale?

Poco importa. La sua presenza, la sua evoluzione sotto gli occhi di tutti e il suo sorriso hanno contribuito al successo di quest'edizione.

I conduttori e le conduttrici per una sera: 6. La sufficienza regalata, ma non per demeriti particolari. Solo perché se fai poco non puoi essere giudicato

Sarebbe ingeneroso criticare o giudicare Can Yaman, Irina Shayk, Giorgia Cardinaletti e Bianca Balti. Nessuno di loro è stato veramente messo nelle condizioni di fare da conduttore o conduttrice, con praticamente sempre al fianco Conti per i due o tre lanci che hanno dovuto fare.

Shayk e Cardinaletti poi, non ci fossero state, nessuno se ne sarebbe accorto. Peccato per loro e per noi. In questo senso rimpiango la verve e l'esuberanza di Geppi Cucciari e Katia Follesa, che avevano colorato e animato parecchio l'edizione del 2025.

Per umorismo (si vedeva che non aveva nulla da perdere) e simpatia menzione speciale però all'attore turco del nuovo Sandokan Can Yaman.

I comici: 7,5. Sono stati spesso il vero valore aggiunto. Hanno aiutato con sorrisi e battute a stare svegli durante le lunghe serate

Lillo Petrolo, Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Vincenzo De Lucia hanno fatto ridere.

La media dei quattro è di 7,5.

Lillo: 6. Devo ammetterlo Lillo è stato uno scalino sotto agli altri con i suoi passi di danza inventati. Scenicamente efficaci, ma forse più per il pubblico dell'Ariston che per quello sul divano.

Frassica: 6. Frassica ha fatto Frassica, nulla di nuovo. Il maestro della comicità demenziale ha riproposto la parodia di Malgioglio col ciuffo bianco, come l'anno scorso. Avesse portato sul palco qualche novità avrebbe ottenuto perlomeno mezzo punto in più.

Pantani: 9. con l'imitazione di Lapo Elkann e i suoi discorsi senza senso ha fatto ridere molto, perfino gli artisti sul palco. L'imitazione delle voci di alcuni allenatori e di alcuni giornalisti è stata la ciliegina sulla torta.

De Lucia: 9. Con la sua finta Laura Pausini e con la sua finta Maria De Filippi ha sparato un paio di battute non politicamente corrette, che sono, nelle cinque serate, state particolarmente assenti, anche per volere di Carlo Conti. Meritava per il nostro bene, più spazio.

Gli ospiti: 8,5. Solo De Luigi e Raffaele insufficienti. Molto bene Alicia Keys, Eros Ramazzotti e Fausto Leali

La media degli otto è 8,5.

Tiziano Ferro: 7. Ha fatto ballare e cantare l'Ariston con i suoi successi di 25 anni fa. A volte però è sembrato essere un poco nel suo mondo...

Kabir Bedi: 8. Il primo Sandokan, colui che diede il volto televisivo all'eroe inventato sulla carta da Emilio Salgari, nella serie TV in sei episodi degli anni '70 di Sergio Sollima si è dimostrato veramente di classe. Ha benedetto il suo successore Can Yaman.

Gianna Pratesi: 9,5. Chiamata a 105 anni (106 a marzo) per testimoniare la nascita della Repubblica italiana 80 anni fa spara fulminea una frase che non lascia dubbi: «In casa eravamo tutti di sinistra, votai Repubblica senza dubbi». E poi rivolta ai giovani; «Non siate severi con gli altri, cercate di capire la vita senza arrabbiarvi». Un invito alla pace e al «volersi bene».

Fausto Leali: 10. A differenza dei colleghi Antonello Venditti e Iva Zanicchi, premiati per la loro carriera nel 2025, Leali la voce ancora ce l'ha e non stecca. Ha accennato a due delle sue hit, ma meritava più spazio. Un punto in più per aver citato tutte le persone che hanno scritto i suoi più grandi successi.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele: 5. Fanno la promozione del loro ultimo film al cinema. E poi si improvvisano polistrumentisti, seminando il panico tra i maestri d'orchestra e prendendo anche il posto del direttore Pinuccio Pirazzoli. La gag forse a teatro sarebbe pure ben riuscita. Di sicuro non in TV. Da due talenti come loro ci si aspetta di più.

Eros Ramazzotti: 9. La voce non è più perfetta come quella di un tempo, ma ha il pregio d'aver portato Alicia Keys a Sanremo e aver regalato aneddoti e emozioni con le sue interpretazioni.

Alicia Keys: 10 e lode: Illumina, con la sua voce, la sua classe e la sua interpretazione, tutta la kermesse. La sua interpretazione di «Empire State Of Mind» mette in ombra tutto e tutti. Da sola vale la serata. Non era possibile «sfruttata» un poco di più?

Andrea Bocelli: 9. Dalla sua entrata in scena sul cavallo si capisce che sarà uno dei momenti per il quale questo festival sarà ricordato, ovviamente pure per la sua potente interpretazione dei suoi due successi: «Il mare calmo della sera» e «Con te partirò».

A proposito di partenze.... quella di Carlo Conti non è stata messa in scena come invece fu quella di Amadeus e Fiorello nel 2024. Peccato.

Sia come sia la prossima edizione la condurrà Stefano De Martino, obbligato a inventarsi qualcosa per non scimmiottare i suoi illustri predecessori.

Buon lavoro a lui.

A voi? Arrivederci a febbraio 2027. O no?