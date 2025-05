Salmo Covermedia

«La musica mi fa piangere. Non volevo farlo davanti a milioni di spettatori».

Un milione di euro sul piatto.

Un ruolo da protagonista in prima serata su Sky. E un «no» secco che ha lasciato tutti a bocca aperta. Salmo, ospite del podcast «Supernova» di Alessandro Cattelan, ha raccontato di aver rifiutato l'offerta per diventare giudice di X Factor.

«Mi dissero che ero perfetto. Avevo fatto il provino e mi ero anche comportato da stro: prima chiesi 500mila euro, poi rilanciai a un milione. E accettarono», ha svelato. Ma nonostante il cachet monstre, Salmo ha fatto un passo indietro. Il motivo? Semplice e spiazzante: «Temevo di mettermi a piangere. La musica mi tocca troppo. È l'unica cosa che riesce davvero a farmi crollare».

In un'epoca in cui mostrarsi vulnerabili è un atto rivoluzionario, il rapper ha scelto di proteggersi. E dire no a tutto. Anche a un milione.

Nel frattempo, l'artista continua a lavorare a pieno ritmo: è in arrivo un nuovo album, dopo il successo di «Flop», e proseguono le riprese della seconda stagione della serie «Blocco 181», di cui è anche produttore e supervisore creativo. La musica resta il suo centro, ma dietro le quinte è pronto a costruire molto di più.