Il simbolo della Scozia Sam Heughan nuovo ambasciatore dei Commonwealth Games 2026

15.11.2025 - 13:00

Sam Heughan entra nella squadra incaricata di accompagnare il pubblico all'evento del 2026.
Ambasciatore speciale per Glasgow: l'attore rilancia le sue radici e sostiene sport e benessere.

Sam Heughan è il nuovo celebrity ambassador dei Commonwealth Games di Glasgow 2026.

L'attore scozzese, celebre per Jamie Fraser nella serie «Outlander», guiderà la promozione dell'evento con una presenza mediatica di respiro internazionale.

«Un orgoglio»

Heughan ha definito la nomina un ritorno alle origini, affermando: «Sono sopraffatto dalla gioia ed estremamente orgoglioso di unirmi al team di Glasgow 2026». La sua immagine è stata scelta per rappresentare i Giochi non solo dal punto di vista comunicativo, ma anche come simbolo della Scozia contemporanea, legata alla cultura pop e alla narrazione globale.

Nel nuovo ruolo comparirà in una campagna televisiva dedicata alla manifestazione, dove interpreta un tifoso appassionato alla scoperta delle discipline in programma. L'attore ha ricordato come l'edizione del 2014 abbia coinciso con l'inizio delle riprese di «Outlander», descrivendo quel periodo come una svolta nella sua carriera.

Il team di ambasciatori

Heughan affiancherà atleti come Jake Wightman, Alex Marshall ed Emily Campbell, rafforzando una squadra di ambasciatori incaricata di accompagnare il pubblico verso l'appuntamento del 2026.

Accanto alla promozione ufficiale, l'attore proseguirà gli impegni con la sua comunità My Peak Challenge, partner designato per le iniziative sul benessere. Heughan parteciperà a eventi pubblici, campagne su fitness e inclusione e ad attività dedicate ai sostenitori dei Giochi nei prossimi mesi.

