Sam Neill

L'attore è in cura con un nuovo farmaco anti-cancro che dovrà iniettarsi per il resto della vita.

Covermedia

Sam Neill non si perde d'animo nonostante il tumore che lo assedia. La star di Jurassic Park ha rivelato per la prima volta lo scorso anno di combattere contro un cancro del sangue di stadio tre, chiamato linfoma angioimmunoblastico a cellule T.

Sebbene la situazione sia complicata, Neill è rimasto ottimista nel suo ultimo aggiornamento. L'attore e produttore di vino ha detto che si sente «felice di essere vivo» dopo aver subito un trattamento estenuante mentre girava la sua mini-serie TV «The Twelve». Ha detto al The Herald Sun che il trattamento ha avuto un grande impatto sulla sua quotidianità.

«Ogni due settimane bisognava dimenticarsi del weekend perché era decisamente cupo», ha spiegato riguardo al suo programma di trattamento. «Ma a parte questo, è fantastico essere vivi, lavorare e trovarsi in posti meravigliosi».

Dopo che il trattamento chemioterapico iniziale non ha funzionato, i medici hanno cambiato la terapia di Neill con un nuovo farmaco anti-cancro che lo ha messo in remissione da oltre 12 mesi. Tuttavia, Neill dovrà fare infusioni ogni due settimane per il resto della sua vita, con il rischio che il farmaco smetta di funzionare.

Covermedia