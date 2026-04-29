  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Sembrava la fine» Sam Neill, dopo 5 anni con un tumore al sangue: «Non ho più il cancro»

Covermedia

29.4.2026 - 11:10

Sam Neill
Sam Neill

L'attore racconta cinque anni di malattia: «Sembrava che fossi alla fine».

Covermedia

29.04.2026, 11:10

29.04.2026, 11:54

Sam Neill è libero dal cancro dopo cinque anni di battaglia contro un tumore del sangue al terzo stadio.

La star di «Jurassic Park» ha condiviso la notizia con l'emittente australiana 7News, ripercorrendo le fasi più difficili della malattia.

«Convivo con un particolare tipo di linfoma da circa cinque anni. Ho fatto la chemioterapia, una faccenda piuttosto pesante, ma mi teneva in vita», ha raccontato.

A un certo punto, però, le cure avevano smesso di funzionare: «Ero senza risposte e sembrava che fossi alla fine, cosa ovviamente non ideale».

La svolta è arrivata grazie a un trattamento innovativo, che ha cambiato il corso della malattia.

«Ho appena fatto una scansione e non c'è più cancro nel mio corpo, è una cosa straordinaria», ha detto. «Sono molto, molto felice che sia possibile».

Malato dall'anno scorso. L'attore Sam Neill aggiorna i fan sulla sua battaglia contro il cancro

Malato dall'anno scorsoL'attore Sam Neill aggiorna i fan sulla sua battaglia contro il cancro

Tornerà al cinema?

L'attore guarda già al futuro e pensa a un ritorno sul grande schermo: «È tempo che faccia un altro film».

Neill aveva reso pubblica la diagnosi nel 2023: gli era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T l'anno precedente, mentre era in tour promozionale per «Jurassic World Dominion».

Nella saga era tornato a vestire i panni del paleontologo Alan Grant accanto ai colleghi storici Laura Dern e Jeff Goldblum.

«Non ho paura di morire, ma mi darebbe fastidio», aveva dichiarato allora Neill, noto anche per «Peaky Blinders», «Lezioni di piano» e «Caccia a Ottobre Rosso».

«Mi piacerebbe avere ancora un decennio o due. Ho dei nipotini meravigliosi, voglio vederli crescere».

Lo rivela nel suo libro. L'attore Sam Neill: «Sono in cura per un cancro al sangue»

Lo rivela nel suo libroL'attore Sam Neill: «Sono in cura per un cancro al sangue»

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
Le confessioni di Michelle Hunziker: «Con Giulio ho mollato le corazze», ma Eros rimane il suo «preferito»
Momento storico: è caduto primo diaframma del secondo tubo del tunnel del San Gottardo

Altre notizie

Non solo musica. Ed Sheeran rivela: «Ho avuto l'herpes zoster»

Non solo musicaEd Sheeran rivela: «Ho avuto l'herpes zoster»

Non solo TV. Francesco Mandelli: «Dormivo su un materasso con Biggio»

Non solo TVFrancesco Mandelli: «Dormivo su un materasso con Biggio»

Esce allo scoperto!. Le confessioni di Michelle Hunziker: «Con Giulio ho mollato le corazze», ma Eros rimane il suo «preferito»

Esce allo scoperto!Le confessioni di Michelle Hunziker: «Con Giulio ho mollato le corazze», ma Eros rimane il suo «preferito»