Sam Neill

L'attore racconta cinque anni di malattia: «Sembrava che fossi alla fine».

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Sam Neill è libero dal cancro dopo cinque anni di battaglia contro un tumore del sangue al terzo stadio.

La star di «Jurassic Park» ha condiviso la notizia con l'emittente australiana 7News, ripercorrendo le fasi più difficili della malattia.

«Convivo con un particolare tipo di linfoma da circa cinque anni. Ho fatto la chemioterapia, una faccenda piuttosto pesante, ma mi teneva in vita», ha raccontato.

A un certo punto, però, le cure avevano smesso di funzionare: «Ero senza risposte e sembrava che fossi alla fine, cosa ovviamente non ideale».

La svolta è arrivata grazie a un trattamento innovativo, che ha cambiato il corso della malattia.

«Ho appena fatto una scansione e non c'è più cancro nel mio corpo, è una cosa straordinaria», ha detto. «Sono molto, molto felice che sia possibile».

Tornerà al cinema?

L'attore guarda già al futuro e pensa a un ritorno sul grande schermo: «È tempo che faccia un altro film».

Neill aveva reso pubblica la diagnosi nel 2023: gli era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T l'anno precedente, mentre era in tour promozionale per «Jurassic World Dominion».

Nella saga era tornato a vestire i panni del paleontologo Alan Grant accanto ai colleghi storici Laura Dern e Jeff Goldblum.

«Non ho paura di morire, ma mi darebbe fastidio», aveva dichiarato allora Neill, noto anche per «Peaky Blinders», «Lezioni di piano» e «Caccia a Ottobre Rosso».

«Mi piacerebbe avere ancora un decennio o due. Ho dei nipotini meravigliosi, voglio vederli crescere».