Samantha De Grenet è stata ospite al programma di Caterina Balivo sulle reti Rai. IMAGO

A La volta buona il dibattito sulla differenza d’età in amore si accende quando si parla di figli

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Alla trasmissione La volta buona, Samantha De Grenet ha espresso forti dubbi su una coppia formata da un uomo di 26 anni e una donna di 49, soprattutto per il desiderio di avere figli.

La showgirl ha sostenuto che la maternità in età avanzata possa essere una scelta egoistica, arrivando a dire che così si rischia di mettere al mondo «figli orfani».

Caterina Balivo ha reagito duramente, ricordando che anche madri giovani possono morire prematuramente e difendendo la libertà di scelta di ciascuno. Mostra di più

Una coppia formata da un uomo di 26 anni e una donna di 49, un progetto di famiglia e un tema capace di dividere lo studio.

A La volta buona, il confronto sulla differenza d’età nelle relazioni si è trasformato rapidamente in un botta e risposta dai toni durissimi.

Come riportato da Leggo, a prendere posizione è stata Samantha De Grenet, che davanti alla storia raccontata in trasmissione non ha nascosto le proprie perplessità.

«Io non ce la farei, mi spaventa perché penso al futuro», ha detto la showgirl.

Le preoccupazioni personali della showgirl

De Grenet ha poi portato il ragionamento sul piano personale.

«Se io portassi a casa un compagno che ha più o meno l’età di mio figlio credo che lui sarebbe molto geloso», ha osservato.

Poi ha aggiunto che ripartire accanto a un uomo molto più giovane la metterebbe in difficoltà: «Arrivata a 56 anni, so che toglierei a lui l’opportunità di vivere alcune esperienze».

Il timore, ha spiegato ancora, sarebbe anche quello di ritrovarsi sola in futuro.

Secondo la showgirl, infatti, un partner molto più giovane potrebbe prima o poi desiderare una donna della sua età o comunque più giovane.

Lo scontro sulla maternità tardiva

Ma il momento più acceso è arrivato quando il confronto si è spostato sui figli.

«I figli non si mettono al mondo per egoismo, non ci si può accanire contro la natura», ha affermato De Grenet. Poi l’affondo che ha fatto scattare la reazione della conduttrice: «Se poi sei anziana, metti al mondo degli orfani».

Visibilmente irritata, Caterina Balivo ha interrotto subito l’ospite: «Ma che dici?».

Poi la replica, altrettanto netta: «Ma se ci sono anche mamme che muoiono a trent’anni! Ognuno fa quello che gli pare».

Il botta e risposta ha diviso lo studio.

Da una parte chi considera comprensibile interrogarsi sui limiti e sulle responsabilità legate alla genitorialità in età matura, dall’altra chi rivendica la libertà di scegliere quando e come diventare genitori, senza giudizi esterni.