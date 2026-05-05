Samira Lui

Samira Lui, co-conduttrice del game show «La Ruota della Fortuna», rinvia le nozze con Luigi Punzo e chiarisce la scelta.

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Samira Lui rinvia le nozze con Luigi Punzo e ridefinisce le priorità personali.

Volto emergente della TV generalista, la 27enne friulana ha scelto di posticipare il matrimonio con il compagno, escludendo qualsiasi ipotesi di rottura.

La decisione nasce da una fase di crescita professionale che richiede stabilità e attenzione.

«Sono convinta che lui sia la persona giusta... comunque il matrimonio, per il momento, è rimandato», ha spiegato a «Verissimo», chiarendo subito la natura della scelta.

Il legame con Punzo resta solido, ma senza forzature rispetto a un passo considerato fondamentale.

«Al matrimonio ci penserò»

Il nodo centrale riguarda la progettualità personale: «Voglio avere una casa, un lavoro stabile, e poi al matrimonio ci penserò». Una posizione che definisce una gerarchia precisa tra obiettivi individuali e vita di coppia, senza mettere in discussione il rapporto.

Determinante anche il momento televisivo.

L'esperienza accanto a Gerry Scotti nel game show «La Ruota della Fortuna» segna una fase di consolidamento, con maggiore esposizione e continuità sul piccolo schermo. In questo contesto, il rinvio appare coerente con un percorso professionale in evoluzione.

Al momento non risultano aggiornamenti successivi né nuove dichiarazioni: nessuna data fissata per le nozze, mentre l'impegno televisivo su Canale 5 prosegue nelle prossime settimane.