Samuele Carrino Covermedia

Samuele Carrino è Andrea Spezzacatena al Sistina.

Covermedia Covermedia

Debutto il 20 febbraio al Teatro Sistina di Roma.

Il protagonista Samuele Carrino porta in teatro la storia di Andrea Spezzacatena, trasformando «Il ragazzo dai pantaloni rosa» in un musical che debutta venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina di Roma.

Dopo il successo cinematografico, il racconto ispirato alla vicenda reale del quindicenne romano vittima di bullismo e cyberbullismo approda per la prima volta sul palcoscenico con una nuova forma narrativa, capace di unire musica, parola e memoria civile. Lo spettacolo è diretto da Massimo Romeo Piparo e nasce dall'adattamento teatrale del libro di Teresa Manes, madre di Andrea, da anni impegnata in un'intensa attività di sensibilizzazione contro la violenza giovanile.

La messinscena sceglie la formula del musical jukebox, integrando celebri brani della musica pop italiana in una drammaturgia che evita ogni spettacolarizzazione del dolore. Al centro resta la solitudine di un adolescente colpito per un dettaglio divenuto simbolo, quei pantaloni scoloriti che si trasformano in marchio e condanna sociale.

«Non è un musical sul bullismo, ma sulla responsabilità», ha spiegato Piparo durante la presentazione ufficiale, chiarendo la volontà di rivolgersi anche al mondo adulto. Una linea rafforzata dalla presenza di una voce narrante matura, proiezione possibile dell'Andrea che avrebbe potuto diventare.

Accanto a Carrino, il cast comprende Rossella Brescia nel ruolo della madre e Sara Ciocca in quello dell'amica. Dopo le repliche romane, Samuele Carrino sarà coinvolto in incontri programmati nelle scuole e in una tournée selezionata legata a progetti istituzionali di prevenzione del cyberbullismo.