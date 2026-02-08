  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Debutto al Teatro Sistina Samuele Carrino dà voce ad Andrea Spezzacatena

Covermedia

8.2.2026 - 13:00

Samuele Carrino
Samuele Carrino
Covermedia

Samuele Carrino è Andrea Spezzacatena al Sistina.

Covermedia

08.02.2026, 13:00

08.02.2026, 13:11

Debutto il 20 febbraio al Teatro Sistina di Roma.

Il protagonista Samuele Carrino porta in teatro la storia di Andrea Spezzacatena, trasformando «Il ragazzo dai pantaloni rosa» in un musical che debutta venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina di Roma.

Dopo il successo cinematografico, il racconto ispirato alla vicenda reale del quindicenne romano vittima di bullismo e cyberbullismo approda per la prima volta sul palcoscenico con una nuova forma narrativa, capace di unire musica, parola e memoria civile. Lo spettacolo è diretto da Massimo Romeo Piparo e nasce dall'adattamento teatrale del libro di Teresa Manes, madre di Andrea, da anni impegnata in un'intensa attività di sensibilizzazione contro la violenza giovanile.

La messinscena sceglie la formula del musical jukebox, integrando celebri brani della musica pop italiana in una drammaturgia che evita ogni spettacolarizzazione del dolore. Al centro resta la solitudine di un adolescente colpito per un dettaglio divenuto simbolo, quei pantaloni scoloriti che si trasformano in marchio e condanna sociale.

«Non è un musical sul bullismo, ma sulla responsabilità», ha spiegato Piparo durante la presentazione ufficiale, chiarendo la volontà di rivolgersi anche al mondo adulto. Una linea rafforzata dalla presenza di una voce narrante matura, proiezione possibile dell'Andrea che avrebbe potuto diventare.

Accanto a Carrino, il cast comprende Rossella Brescia nel ruolo della madre e Sara Ciocca in quello dell'amica. Dopo le repliche romane, Samuele Carrino sarà coinvolto in incontri programmati nelle scuole e in una tournée selezionata legata a progetti istituzionali di prevenzione del cyberbullismo.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Altre notizie

Musica e TV. Francia: la biennese Léa Doffey sconfitta nella finale della «Star Academy»

Musica e TVFrancia: la biennese Léa Doffey sconfitta nella finale della «Star Academy»

Possibile riavvicinamento. Kate Middleton e il «Meghan effect»: è una coincidenza o messaggio per la cognata?

Possibile riavvicinamentoKate Middleton e il «Meghan effect»: è una coincidenza o messaggio per la cognata?

Spettacolo. Cillian Murphy: una presenza evocata in «Opalite»

SpettacoloCillian Murphy: una presenza evocata in «Opalite»