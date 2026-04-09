Samurai Jay IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Il cantante 28enne di Napoli si era piazzato solamente 17esimo al Festival, ma una volta terminata la kermesse musicale ha ribaltato le classifiche e battuto anche il vincitore Sal Da Vinci.

Hai fretta? blue News riassume per te A prendersi la vera rivincita dopo Sanremo 2026 è Samurai Jay, che al festival si era classificato solamente 17esimo.

Il suo brano «Ossessione» vola e conquista il disco di platino, lasciando indietro molti big della kermesse, compreso il vincitore Sal Da Vinci.

Su YouTube il videoclip ufficiale ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni, posizionandosi tra i video musicali più visti.

Un risultato che conferma un trend ormai evidente: il Festival non è più il traguardo finale, ma solo l’inizio di una corsa che si gioca tutta sugli ascolti. Mostra di più

Altro che classifica finale: a prendersi la vera rivincita dopo Sanremo 2026 è Samurai Jay, che al festival si era piazzato solamente 17esimo.

Il suo brano «Ossessione» vola e conquista il disco di platino, lasciando indietro molti big della kermesse, compreso il vincitore Sal Da Vinci.

Una sorpresa? Solo fino a un certo punto. Perché se sul palco dell’Ariston il pezzo si era fermato lontano dalle prime posizioni, subito dopo la gara ha letteralmente cambiato marcia.

Streaming alle stelle, classifiche dominate e un successo che continua a crescere giorno dopo giorno: è qui che si misura oggi la vera vittoria.

Su YouTube il videoclip ufficiale, visibile qui sotto, ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni, posizionandosi tra i video musicali più visti.

Il Festival non è più il traguardo finale

I numeri dunque parlano chiaro: «Ossessione» è diventato il primo brano di Sanremo 2026 a raggiungere la certificazione più alta, dopo aver già conquistato pubblico e piattaforme digitali fin dalle prime settimane.

Un risultato che conferma un trend ormai evidente: il Festival non è più il traguardo finale, ma solo l’inizio di una corsa che si gioca tutta sugli ascolti.

E mentre altri artisti inseguono ancora le certificazioni, il 28enne cantante di Napoli si gode il sorpasso.

Insomma, Sanremo incorona un vincitore… ma il pubblico, ancora una volta, sceglie un altro re.